Seu filho pode precisar de uma avaliação ortodôntica antes mesmo de trocar todos os dentes?

Odonto em Pauta: Assim como levamos nossos filhos ao pediatra para acompanhar seu desenvolvimento, observar o crescimento da boca e da face também faz parte dos cuidados com a saúde infantil.
Muitos pais acreditam que a avaliação ortodôntica só deve acontecer quando todos os dentes permanentes já nasceram. Mas essa espera nem sempre é a melhor escolha. Em alguns casos, alterações no desenvolvimento da mordida e do crescimento da face podem ser identificadas ainda na infância. Isso não significa que toda criança precisará usar aparelho cedo, mas que algumas podem se beneficiar de um acompanhamento realizado no momento adequado.
Quando é o momento ideal para a primeira avaliação?
A recomendação é que a criança seja acompanhada pelo dentista desde os primeiros anos de vida. Por volta dos 6 ou 7 anos, quando começam a nascer os primeiros dentes permanentes, já é possível avaliar como a mordida está se desenvolvendo e identificar alterações que merecem apenas acompanhamento ou, em algumas situações, uma intervenção no momento mais oportuno. Na maioria das vezes, essa consulta serve justamente para tranquilizar a família e orientar quando uma nova avaliação será necessária.
Sinais que merecem atenção
• Dentes muito tortos ou sem espaço para nascer.
• Mordida cruzada.
• Mordida aberta (quando os dentes da frente não se encostam ao fechar a boca).
• Respiração predominante pela boca.
• Hábitos prolongados, como uso de chupeta ou sucção do dedo.
Mitos e verdades sobre aparelho infantil
Mito: É preciso esperar todos os dentes permanentes nascerem.
Verdade: Em algumas situações, a avaliação e até mesmo o tratamento podem acontecer antes.
Mito: Toda criança que faz uma avaliação ortodôntica cedo precisará usar aparelho.
Verdade: Muitas crianças apenas são acompanhadas durante o crescimento.
Mito: Os dentes de leite não influenciam o futuro sorriso.
Verdade: Eles são fundamentais para manter espaço e orientar a erupção dos dentes permanentes.
Mito: Respirar pela boca não interfere na saúde bucal.
Verdade: Pode estar associado a alterações no desenvolvimento da face e da mordida.
Mito: Quanto mais cedo colocar aparelho, melhor.
Verdade: O melhor momento depende das características e das necessidades de cada criança.
O maior benefício é acompanhar o crescimento
Assim como levamos nossos filhos ao pediatra para acompanhar seu desenvolvimento, observar o crescimento da boca e da face também faz parte dos cuidados com a saúde infantil. Uma avaliação realizada no momento adequado permite identificar alterações precocemente, orientar os pais e, quando necessário, planejar o tratamento na fase mais favorável para cada criança.
Mais importante do que iniciar um tratamento cedo é iniciar no momento certo.
Dra. Tatiane dos Santos Pereira Zanholo
Cirurgiã-dentista – CRO-SP 98611