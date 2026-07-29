Seu filho pode precisar de uma avaliação ortodôntica antes mesmo de trocar todos os dentes?

Mitos e verdades sobre aparelho infantil





Mito: É preciso esperar todos os dentes permanentes nascerem.





Verdade: Em algumas situações, a avaliação e até mesmo o tratamento podem acontecer antes.





Mito: Toda criança que faz uma avaliação ortodôntica cedo precisará usar aparelho.







Verdade: Muitas crianças apenas são acompanhadas durante o crescimento.





Mito: Os dentes de leite não influenciam o futuro sorriso.





Verdade: Eles são fundamentais para manter espaço e orientar a erupção dos dentes permanentes.





Mito: Respirar pela boca não interfere na saúde bucal.





Verdade: Pode estar associado a alterações no desenvolvimento da face e da mordida.





Mito: Quanto mais cedo colocar aparelho, melhor.





Verdade: O melhor momento depende das características e das necessidades de cada criança.



O maior benefício é acompanhar o crescimento





Assim como levamos nossos filhos ao pediatra para acompanhar seu desenvolvimento, observar o crescimento da boca e da face também faz parte dos cuidados com a saúde infantil. Uma avaliação realizada no momento adequado permite identificar alterações precocemente, orientar os pais e, quando necessário, planejar o tratamento na fase mais favorável para cada criança.





Mais importante do que iniciar um tratamento cedo é iniciar no momento certo.





Dra. Tatiane dos Santos Pereira Zanholo