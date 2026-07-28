Protetor solar: muito além da praia, um cuidado diário com a saúde

Isso significa que um FPS elevado não dispensa a reaplicação. Durante o dia, o produto perde eficácia devido ao suor, à oleosidade natural da pele, ao contato com as mãos, roupas e toalhas. Em situações de exposição ao ar livre, a recomendação é reaplicar o protetor a cada duas horas ou sempre após nadar ou transpirar intensamente.





Outro ponto importante é a quantidade utilizada. Diversos estudos mostram que a maioria das pessoas aplica menos produto do que o necessário, reduzindo significativamente a proteção prometida pelo fabricante. Para o rosto e o pescoço, uma referência prática é utilizar o equivalente a duas linhas de protetor distribuídas sobre os dedos indicador e médio.





Além do FPS, é fundamental observar se o produto oferece proteção contra os raios UVA. Enquanto a radiação UVB está mais relacionada às queimaduras solares, os raios UVA penetram mais profundamente na pele, aceleram o envelhecimento cutâneo e também contribuem para o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, um bom protetor solar deve proteger contra ambos os tipos de radiação.





Vale lembrar que o protetor solar faz parte de um conjunto de medidas de fotoproteção. Chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção adequada, roupas com fator de proteção ultravioleta (UV) e a preferência por permanecer à sombra entre 10 e 16 horas complementam os cuidados e aumentam significativamente a proteção da pele.





Mais do que uma questão estética, usar protetor solar diariamente é um investimento em saúde. É um hábito simples, de poucos segundos, que ajuda a prevenir doenças, preservar a qualidade da pele e retardar os sinais do envelhecimento.



