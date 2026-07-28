Protetor solar: muito além da praia, um cuidado diário com a saúde

Na coluna Dermartologia em evidência a Dra. Anna Carolina Leibel explica por que o cuidado com a pele é essencial para a saúde
Quando pensamos em protetor solar, é comum associá-lo aos dias de praia, piscina ou férias de verão. No entanto, a proteção contra o sol deve fazer parte da rotina diária, independentemente da estação do ano. Afinal, a radiação ultravioleta está presente mesmo em dias nublados e continua atuando silenciosamente sobre a nossa pele.
A exposição solar é cumulativa. Isso significa que os danos provocados pelos raios solares se acumulam ao longo da vida. Com o passar dos anos, eles podem se manifestar na forma de manchas, rugas, flacidez, perda da elasticidade e, mais importante, aumentar o risco de desenvolver câncer de pele, o tipo de câncer mais frequente no Brasil.
Uma dúvida bastante comum é sobre o fator de proteção solar (FPS). Muitas pessoas acreditam que quanto maior o número, maior será o tempo de proteção. Na prática, não é exatamente assim. O FPS indica a capacidade do produto de proteger a pele contra a radiação UVB, responsável pelas queimaduras solares. Um protetor FPS 30 bloqueia aproximadamente 97% dessa radiação, enquanto um FPS 50 bloqueia cerca de 98%. Já fatores mais elevados, como FPS 70 ou 99, oferecem um ganho adicional discreto, mas nenhum protetor é capaz de bloquear 100% da radiação ultravioleta.
Isso significa que um FPS elevado não dispensa a reaplicação. Durante o dia, o produto perde eficácia devido ao suor, à oleosidade natural da pele, ao contato com as mãos, roupas e toalhas. Em situações de exposição ao ar livre, a recomendação é reaplicar o protetor a cada duas horas ou sempre após nadar ou transpirar intensamente.
Outro ponto importante é a quantidade utilizada. Diversos estudos mostram que a maioria das pessoas aplica menos produto do que o necessário, reduzindo significativamente a proteção prometida pelo fabricante. Para o rosto e o pescoço, uma referência prática é utilizar o equivalente a duas linhas de protetor distribuídas sobre os dedos indicador e médio.
Além do FPS, é fundamental observar se o produto oferece proteção contra os raios UVA. Enquanto a radiação UVB está mais relacionada às queimaduras solares, os raios UVA penetram mais profundamente na pele, aceleram o envelhecimento cutâneo e também contribuem para o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, um bom protetor solar deve proteger contra ambos os tipos de radiação.
Vale lembrar que o protetor solar faz parte de um conjunto de medidas de fotoproteção. Chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção adequada, roupas com fator de proteção ultravioleta (UV) e a preferência por permanecer à sombra entre 10 e 16 horas complementam os cuidados e aumentam significativamente a proteção da pele.
Mais do que uma questão estética, usar protetor solar diariamente é um investimento em saúde. É um hábito simples, de poucos segundos, que ajuda a prevenir doenças, preservar a qualidade da pele e retardar os sinais do envelhecimento.
No consultório, é comum ouvir pacientes dizerem: “Gostaria de ter começado antes”. A boa notícia é que nunca é tarde para criar esse hábito. Cuidar da pele hoje é proteger a saúde de amanhã.