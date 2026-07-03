Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (2), na altura do km 23, sentido Capital; motorista afirmou que vítima atravessava a pista quando foi atingida

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quinta-feira (2) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia. O acidente foi registrado no km 23 da pista leste (sentido Capital) e mobilizou equipes da concessionária responsável pela rodovia, além da Polícia Técnica.

Segundo a dinâmica informada pela concessionária, o motorista de um Fiat Uno seguia pela faixa 2 quando foi surpreendido por um pedestre que atravessava a rodovia, passando da faixa 3 em direção à faixa 1. O condutor alegou que não teve tempo suficiente para frear ou desviar, atingindo a vítima.O atropelamento foi classificado como de alta criticidade devido ao óbito da vítima. Até o momento, a identidade do pedestre não havia sido divulgada.A Polícia Técnica chegou ao local por volta das 00h47 para realizar a perícia. Posteriormente, às 2h19, a funerária realizou a remoção do corpo.