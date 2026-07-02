Prepare o casaco: frente fria muda o tempo e derruba as temperaturas em São Paulo

Chuva, ventos mais fortes e sensação de frio devem marcar a sexta-feira e o sábado; tempo volta a abrir no domingo

Foto: Governo de SP





Os moradores do Estado de São Paulo devem se preparar para um fim de semana com mudanças no tempo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a passagem de uma frente fria pela costa paulista entre sexta-feira (3) e domingo (5) provocará aumento da nebulosidade, chuva em parte do estado, queda nas temperaturas e ventos mais intensos.

A sexta-feira (3) será o dia de maior influência do sistema. A previsão indica chuva fraca a moderada, principalmente nas regiões litorâneas, áreas serranas e na região de Itapeva. No interior paulista, as precipitações devem ocorrer de forma isolada e com baixos volumes.Apesar da mudança nas condições climáticas, a Defesa Civil informa que não há previsão de temporais ou de acumulados expressivos de chuva, reduzindo o risco de ocorrências relacionadas a eventos extremos.Além da chuva, a população deverá sentir a queda nas temperaturas ao longo do dia, especialmente a partir da tarde, quando a sensação de frio tende a se intensificar. Também são esperados ventos mais fortes, principalmente no litoral, onde a agitação do mar poderá aumentar.No sábado (4), mesmo com o afastamento da frente fria, a circulação de umidade manterá o céu encoberto em parte da faixa leste do estado. Ainda há possibilidade de chuviscos e chuva fraca em alguns pontos. Já nas regiões central, oeste e norte, o tempo será mais estável, com períodos de sol entre nuvens.A previsão para domingo (5) é de melhora nas condições do tempo. O sol deve predominar em todo o Estado de São Paulo, favorecendo a elevação gradual das temperaturas e reduzindo a sensação de frio. Não há previsão de geadas, mas a formação de nevoeiros poderá ocorrer em regiões serranas e áreas mais planas.A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os boletins oficiais, que poderão ser atualizados conforme a evolução da previsão do tempo.