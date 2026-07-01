Pedágio mais caro do Brasil ultrapassa R$ 40 após novo reajuste

Tarifa do Sistema Anchieta-Imigrantes sobe para R$ 40,60 nesta quarta-feira (1º); aumento também atinge outras rodovias administradas pela Ecovias

Foto: A Tribuna Jornal

Motoristas que utilizam o Sistema Anchieta-Imigrantes passaram a pagar mais caro para descer a serra rumo ao litoral paulista. A partir desta quarta-feira (1º), a tarifa do pedágio foi reajustada de R$ 38,70 para R$ 40,60, mantendo o trecho como o pedágio mais caro do Brasil para veículos de passeio.

O aumento, de 4,91%, foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e faz parte da atualização anual prevista nos contratos de concessão das rodovias paulistas.O novo valor é aplicado nas praças da Via Anchieta, em Riacho Grande, e da Rodovia dos Imigrantes, em Piratininga. Atualmente, a cobrança é realizada apenas no sentido litoral, durante a descida da serra.A Artesp também prevê a substituição das praças físicas pelo sistema free flow, modelo de cobrança eletrônica sem cancelas. Quando o novo sistema entrar em operação, a tarifa de R$ 40,60 será dividida entre os dois sentidos da viagem, com cobrança de R$ 20,30 tanto na subida quanto na descida. Ainda não há uma data definida para a implantação.O novo valor do pedágio também chama a atenção por se aproximar do preço de uma passagem de ônibus entre São Paulo e Santos, que atualmente varia entre R$ 44 e R$ 46.Além do Sistema Anchieta-Imigrantes, outras rodovias administradas pela Ecovias também tiveram reajuste nesta quarta-feira. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, a tarifa passou de R$ 18,30 para R$ 19,20. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o valor subiu de R$ 10,90 para R$ 11,40.Confira os novos valoresSistema Anchieta-Imigrantes: de R$ 38,70 para R$ 40,60 (+R$ 1,90)Rodovia Cônego Domênico Rangoni: de R$ 18,30 para R$ 19,20 (+R$ 0,90)Rodovia Padre Manoel da Nóbrega: de R$ 10,90 para R$ 11,40 (+R$ 0,50)Segundo a Artesp, os reajustes seguem a atualização anual prevista nos contratos de concessão, com base na inflação e nas regras estabelecidas para as concessionárias responsáveis pelas rodovias estaduais.