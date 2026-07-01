São Roque recebe 1ª etapa de duplicação que melhora mobilidade e acesso à Castello Branco

Com investimento de R$ 174 milhões, obra melhora a ligação com Araçariguama e amplia o acesso à Rodovia Castello Branco, fortalecendo a mobilidade e a logística da região

Foto: Governo de SP

O Governo do Estado de São Paulo entregou nesta quarta-feira (1º), em São Roque, a primeira etapa das obras de duplicação da Rodovia Prefeito Lívio Tagliassachi (SPA-053/280).





Com investimento de R$ 174 milhões, a intervenção amplia a capacidade da via, melhora a ligação entre São Roque e Araçariguama e facilita o acesso à Rodovia Castello Branco (SP-280), um dos principais corredores logísticos do estado.



A cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que destacou a importância da obra para a mobilidade regional.



“Estamos entregando a primeira etapa de uma obra que vai transformar essa ligação entre a Castello Branco e a Raposo Tavares, que é fundamental para a região. A população terá mais segurança, melhor mobilidade e uma infraestrutura preparada para acompanhar o desenvolvimento da região”, afirmou.



Nesta etapa, foram concluídos 4,2 quilômetros de duplicação. Ao todo, a obra possui cerca de 8,5 quilômetros de extensão e já alcançou 82% de execução. Segundo o Governo do Estado, a intervenção proporcionará mais segurança aos motoristas, reduzirá conflitos no trânsito e oferecerá melhores condições de deslocamento para moradores, trabalhadores, além de impulsionar a indústria e o comércio da região.



Entre os serviços executados estão a duplicação da rodovia, recuperação do pavimento, implantação de sistemas de drenagem, construção de retornos em nível, contenção de taludes, melhorias na sinalização viária e ampliação de acessos e entroncamentos com a Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Também foram instaladas barreiras de proteção e defensas metálicas ao longo de mais de 14 quilômetros.



A obra ainda incorporou medidas de preservação ambiental, como a implantação de cinco passagens de fauna, destinadas a reduzir acidentes com animais silvestres e minimizar os impactos ambientais da rodovia.



De acordo com o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, a duplicação representa um avanço importante para o desenvolvimento regional.



“A entrega desta etapa amplia a capacidade de tráfego, melhora a mobilidade e fortalece a capacidade econômica e logística da região. Esse resultado é fruto do trabalho integrado do Governo de São Paulo e das concessionárias responsáveis pelos investimentos”, afirmou.



Com a conclusão das intervenções, a rodovia passará a contar com 8,5 quilômetros de extensão duplicada, recuperação do pavimento, novos acessos, retornos, dispositivos de segurança e melhorias na sinalização. As obras beneficiam diretamente São Roque e outros municípios da região, como Araçariguama, Mairinque, Alumínio e Sorocaba, ao ampliar a capacidade da via e melhorar a ligação entre as rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.