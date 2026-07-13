Pedágio mais caro do Brasil deixa de cobrar tarifa única e adota Free Flow em agosto

Novo sistema elimina as cabines de pedágio, divide a cobrança entre subida e descida e fará com que o motorista pague pelo trecho percorrido

Foto: A Tribuna Jornal

Quem utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes, que abriga o pedágio mais caro do Brasil, terá uma mudança importante a partir de 1º de agosto. O sistema passará a operar com a tecnologia Free Flow, que elimina as cabines de cobrança e permitirá que os motoristas paguem apenas pelo trecho efetivamente percorrido, sem precisar parar na praça de pedágio.

Com a mudança, a tarifa deixa de ser cobrada integralmente apenas no sentido litoral. Atualmente, os motoristas desembolsam R$ 40,60, valor que faz da praça da Anchieta-Imigrantes a mais cara do país. A partir de agosto, a cobrança será dividida entre os dois sentidos da viagem, passando para R$ 20,30 por trecho, conforme informado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).Os pórticos do Free Flow serão instalados na Rodovia dos Imigrantes, no km 29, e na Via Anchieta, no km 33. O sistema identifica automaticamente os veículos por meio da placa ou da TAG eletrônica, dispensando a parada para pagamento e melhorando a fluidez do trânsito.Os testes realizados em junho registraram a passagem de aproximadamente 2,5 milhões de veículos, com adesão de 77% dos motoristas ao pagamento automático por TAG.Quem já utiliza TAG continuará tendo a cobrança feita automaticamente. Já os motoristas sem o dispositivo terão até 30 dias após a passagem para quitar a tarifa pelos canais oficiais do Siga Fácil ou da concessionária responsável pela administração do sistema.Durante a fase de transição, as cabines permanecerão no local para dar suporte a operações de segurança, como a Operação Comboio. Após a retirada das estruturas, a circulação dos veículos será orientada por sinalização eletrônica, sem necessidade de parada obrigatória.