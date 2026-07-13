Motociclista é transferido de helicóptero após grave acidente com caminhão em Caucaia do Alto

Vítima, um adolescente, sofreu múltiplas fraturas e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas; causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil

Imagem: Redes sociais

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (13), na Estrada da Cachoeira, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia.





De acordo com as informações apuradas no local, a vítima é um adolescente, que sofreu múltiplas fraturas em decorrência da colisão. Após os primeiros atendimentos prestados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi constatada a necessidade de transferência para uma unidade hospitalar de maior complexidade.Diante da gravidade dos ferimentos, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado. A aeronave pousou em um campo de futebol em Caucaia do Alto, onde o motociclista passou pelos procedimentos finais de estabilização antes de ser encaminhado ao Hospital das Clínicas, na capital paulista.A ocorrência também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Cotia e de policiais do 1º Distrito Policial, que realizaram os procedimentos necessários e irão apurar as circunstâncias do acidente.Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima, nem detalhes sobre a dinâmica da colisão entre a motocicleta e o caminhão.