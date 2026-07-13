Frio ganha força em Cotia e temperaturas podem chegar a 8°C nesta semana

Massa de ar frio mantém alerta para queda nas temperaturas até quinta-feira (16)

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Uma nova massa de ar frio deve provocar uma queda nas temperaturas em Cotia e em toda a Região Metropolitana de São Paulo ao longo desta semana. De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros podem marcar entre 8°C e 9°C nas madrugadas até sexta-feira (17), mantendo o alerta para variação de temperatura e aumentando o risco de problemas relacionados ao frio.





A quarta-feira (15) ainda terá amanhecer gelado, com mínima de 9°C, mas a temperatura começa a subir durante a tarde, chegando aos 22°C.









Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, o Boletim Meteorológico Especial é válido entre terça (14) e quinta-feira (16), período em que uma intensa massa de ar frio deve provocar queda acentuada das temperaturas em diversas regiões paulistas. Para a Região Metropolitana de São Paulo, onde está localizada Cotia, a mínima prevista é de 8°C.



Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais de estimação. Também é importante manter a hidratação, utilizar roupas adequadas para o frio e evitar mudanças bruscas de temperatura.



Como medida de proteção à população em situação de rua, o Governo do Estado de São Paulo ativará, a partir das 19h desta segunda-feira (13), o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô. O espaço funcionará até a manhã de quinta-feira (16), oferecendo alimentação, colchões, cobertores e acolhimento emergencial. Os animais de estimação também são aceitos no local e recebem os cuidados necessários.



Além da ação na capital, a Defesa Civil mantém disponível aos municípios paulistas os Kits de Acolhimento em Baixas Temperaturas, compostos por camas dobráveis, colchões, travesseiros, cobertores e roupas de cama. O material pode ser solicitado pelas prefeituras mediante apresentação de um plano de contingência, ampliando a capacidade de atendimento durante períodos de frio intenso.



A previsão indica que o tempo permanecerá seco ao longo da semana, sem expectativa de chuva em Cotia. Apesar da elevação gradual das temperaturas a partir de quinta-feira, as manhãs continuarão geladas, exigindo atenção redobrada da população. A tendência de elevação continua na quinta (16) e sexta-feira (17), quando as máximas podem atingir 24°C, embora as madrugadas permaneçam frias.Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, o Boletim Meteorológico Especial é válido entre terça (14) e quinta-feira (16), período em que uma intensa massa de ar frio deve provocar queda acentuada das temperaturas em diversas regiões paulistas. Para a Região Metropolitana de São Paulo, onde está localizada Cotia, a mínima prevista é de 8°C.Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais de estimação. Também é importante manter a hidratação, utilizar roupas adequadas para o frio e evitar mudanças bruscas de temperatura.Como medida de proteção à população em situação de rua, o Governo do Estado de São Paulo ativará, a partir das 19h desta segunda-feira (13), o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô. O espaço funcionará até a manhã de quinta-feira (16), oferecendo alimentação, colchões, cobertores e acolhimento emergencial. Os animais de estimação também são aceitos no local e recebem os cuidados necessários.Além da ação na capital, a Defesa Civil mantém disponível aos municípios paulistas os Kits de Acolhimento em Baixas Temperaturas, compostos por camas dobráveis, colchões, travesseiros, cobertores e roupas de cama. O material pode ser solicitado pelas prefeituras mediante apresentação de um plano de contingência, ampliando a capacidade de atendimento durante períodos de frio intenso.A previsão indica que o tempo permanecerá seco ao longo da semana, sem expectativa de chuva em Cotia. Apesar da elevação gradual das temperaturas a partir de quinta-feira, as manhãs continuarão geladas, exigindo atenção redobrada da população.

Nesta segunda-feira (13), a previsão indica mínima de 9°C e máxima de 17°C, com sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado em diversos períodos. A sensação térmica pode ficar ainda mais baixa nas primeiras horas da manhã, enquanto a umidade relativa do ar chega a 100%.Na terça-feira (14), quando a massa de ar frio atua com maior intensidade, a mínima prevista é de 8°C, com máxima de 18°C e tempo seco.