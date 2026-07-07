Pausa para hidratação: cuidado com a saúde ou estratégia de marketing?

Em artigo, a nutricionista esportiva Grazi Fernandes esclarece os benefícios da pausa para hidratação e desmistifica a ideia de que ela existe apenas por interesses comerciais

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A pausa para hidratação tem um objetivo legítimo: proteger a saúde dos atletas quando a temperatura, a umidade e o estresse térmico aumentam o risco de desidratação e hipertermia.



Ainda assim, muitas pessoas passaram a enxergá-la também como uma estratégia de marketing, já que esse momento gera efeitos interessantes para transmissões e patrocinadores.



Mas, do ponto de vista nutricional, a explicação é bastante clara.



Quando um atleta perde apenas 2% do peso corporal em suor, ele já pode apresentar queda no rendimento, redução da concentração e aumento da fadiga. Isso acontece porque, junto com o suor, o organismo elimina eletrólitos importantes, como sódio e potássio, minerais essenciais para a contração muscular e o funcionamento do corpo.



Um jogador desidratado pode perder velocidade, precisão nos passes e ainda ficar mais suscetível a cãibras e à exaustão provocada pelo calor.



Por isso, a pausa para hidratação é planejada. Ela foi implementada por razões médicas e de segurança, baseadas no risco de estresse térmico em condições climáticas adversas.



Nesse intervalo, o atleta consegue repor líquidos e eletrólitos, ajudando a manter o desempenho físico até o fim da partida.



É claro que o marketing também aproveita esse momento. Marcas ganham visibilidade, comerciais são exibidos e patrocinadores aparecem nas transmissões. E, muitas vezes, sem perceber, o próprio torcedor participa desse processo ao pegar o celular para comentar o jogo, publicar fotos ou compartilhar vídeos durante a pausa, gerando ainda mais engajamento nas redes sociais.



Mas, voltando ao aspecto nutricional, fica uma reflexão: até no futebol existe uma pausa estratégica para hidratar o corpo quando ele precisa.



Na vida real, porém, muita gente só bebe água quando sente sede.



A diferença é que, para manter um bom desempenho, seja no esporte, no trabalho ou na academia, a hidratação não deve ser uma reação, mas um hábito.



