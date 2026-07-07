Animália Park lança promoção-relâmpago para as férias de julho

Ingressos com desconto são válidos para esta segunda-feira (7), em vendas exclusivamente pela internet até a meia-noite

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Quem pretende aproveitar as férias escolares em família tem uma oportunidade para economizar. O Animália Park, em Cotia, lançou uma promoção-relâmpago nesta segunda-feira (7), oferecendo ingressos para o Animália Reserva por R$ 120 para adultos e crianças a partir de 2 anos.



Funcionamento durante as férias



Durante o mês de julho, o Animália Park funcionará todos os dias da semana, de segunda a domingo.



Confira os horários:



Bilheteria e entrada no parque: das 9h às 15h;

Animália Reserva: das 9h às 17h, com entrada permitida até as 15h;

Animália Diversão: das 12h às 18h nos dias úteis e das 12h às 19h aos finais de semana e feriados.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do parque ou na bilheteria, mas o valor promocional de R$ 120 é exclusivo para compras on-line realizadas nesta segunda-feira (7).

A promoção é válida somente até a meia-noite desta segunda-feira, exclusivamente para compras realizadas pela internet. Os ingressos adquiridos não podem ser utilizados no mesmo dia da compra, mas poderão ser agendados para uma visita até 2 de agosto de 2026, período que contempla as férias escolares.O ingresso promocional dá acesso às atrações do Animália Reserva, incluindo o Animália Forest e o Aviário.Entre as atrações que não estão incluídas na promoção estão o teleférico, tirolesa, aquabóia, alimentação, estacionamento, Animália Diversão (indoor), Animália Aventura (outdoor) e aluguel de carrinho de bebê.Além do desconto, os visitantes podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros, nas compras a partir de R$ 150.