Feriado de 9 de julho: veja os melhores e os piores horários para pegar as estradas da região

Concessionárias estimam aumento no movimento entre quarta-feira (8) e domingo (12); Raposo Tavares deve concentrar o maior volume de veículos
|Foto: Motiva Sorocabana
Quem pretende viajar durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado nesta quinta-feira (9), deve ficar atento aos horários de maior movimento nas rodovias da região. As concessionárias responsáveis pelos principais corredores viários estimam aumento significativo no fluxo de veículos entre a tarde de quarta-feira (8) e o retorno no domingo (12).
A recomendação é evitar os períodos de pico e, quando possível, programar a saída para horários alternativos.
Segundo a Motiva Sorocabana, cerca de 1,4 milhão de veículos devem circular pelo sistema administrado pela concessionária durante o feriado, entre quarta-feira e domingo.
Na região, a principal rota de deslocamento deve ser a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), que tem previsão de receber aproximadamente 802 mil veículos durante o período.
Quais são os piores horários para viajar?
Na saída do feriado, o maior movimento está previsto:
Quarta-feira (8): das 12h às 23h
Quinta-feira (9): das 7h às 18h
Já no retorno, o período mais carregado deve ocorrer no:
Domingo (12): das 10h às 23h
A orientação das concessionárias é evitar principalmente a tarde de quarta-feira, quando o fluxo de um dia normal de trabalho se soma aos motoristas que antecipam a viagem.
Melhores horários para pegar a estrada
Para quem puder escolher o momento da viagem, os horários mais indicados são:
Antes das 6h da manhã
Após as 22h
No retorno, antes do meio-dia ou depois das 20h
A recomendação é especialmente válida para a Rodovia Castello Branco (SP-280), onde a Ecovias Raposo Castello prevê aproximadamente 1,35 milhão de veículos passando pelo trecho administrado durante o feriado.
A concessionária estima que a quarta-feira (8) será o dia de maior movimento na Castello Branco, com cerca de 304 mil veículos, devido à combinação entre o tráfego típico de um dia útil e o aumento das viagens.
No domingo (12), o retorno deve concentrar aproximadamente 228 mil veículos, com maior intensidade entre 12h e 20h.
Movimento esperado nas principais rodovias
Estimativa de circulação no sistema Motiva Sorocabana:
- Raposo Tavares (SP-270): 802 mil veículos
- Castello Branco (SP-280): 186 mil veículos
- José Ermírio de Moraes (SP-075): 150 mil veículos
- Bunjiro Nakao (SP-250): 127 mil veículos
- João Leme dos Santos / Francisco José Ayub (SP-264): 117 mil veículos
- Raimundo Antunes Soares / Padre Guilherme Hovel-Svd / Tenente Celestino Américo (SP-079): 76 mil veículos
Operação especial e cuidados
Durante o feriado, as concessionárias reforçam as equipes de atendimento e monitoramento das rodovias para agilizar ocorrências e garantir maior segurança aos motoristas.
Na Castello Branco, obras, serviços de conservação e movimentação de cargas especiais terão programação restrita entre quarta-feira (8), às 15h, e domingo (12), às 6h, com intervenções apenas em casos emergenciais.
A circulação de caminhões segue proibida aos domingos e feriados, das 14h às 23h, e o Rodízio Municipal de Veículos ficará suspenso entre quinta-feira (9) e domingo (12).
A orientação aos motoristas é verificar as condições das estradas antes da viagem, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e utilizar o cinto de segurança.