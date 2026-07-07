Feriado de 9 de julho: veja os melhores e os piores horários para pegar as estradas da região

Concessionárias estimam aumento no movimento entre quarta-feira (8) e domingo (12); Raposo Tavares deve concentrar o maior volume de veículos

Foto: Motiva Sorocabana

Quem pretende viajar durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado nesta quinta-feira (9), deve ficar atento aos horários de maior movimento nas rodovias da região. As concessionárias responsáveis pelos principais corredores viários estimam aumento significativo no fluxo de veículos entre a tarde de quarta-feira (8) e o retorno no domingo (12).



Quais são os piores horários para viajar?



Na saída do feriado, o maior movimento está previsto:

Quarta-feira (8): das 12h às 23h

Quinta-feira (9): das 7h às 18h



Já no retorno, o período mais carregado deve ocorrer no:

Domingo (12): das 10h às 23h



A orientação das concessionárias é evitar principalmente a tarde de quarta-feira, quando o fluxo de um dia normal de trabalho se soma aos motoristas que antecipam a viagem.



Melhores horários para pegar a estrada



Para quem puder escolher o momento da viagem, os horários mais indicados são:

Antes das 6h da manhã

Após as 22h

No retorno, antes do meio-dia ou depois das 20h



A recomendação é especialmente válida para a Rodovia Castello Branco (SP-280), onde a Ecovias Raposo Castello prevê aproximadamente 1,35 milhão de veículos passando pelo trecho administrado durante o feriado.



A concessionária estima que a quarta-feira (8) será o dia de maior movimento na Castello Branco, com cerca de 304 mil veículos, devido à combinação entre o tráfego típico de um dia útil e o aumento das viagens.



No domingo (12), o retorno deve concentrar aproximadamente 228 mil veículos, com maior intensidade entre 12h e 20h.



Movimento esperado nas principais rodovias





Raposo Tavares (SP-270): 802 mil veículos

Castello Branco (SP-280): 186 mil veículos

José Ermírio de Moraes (SP-075): 150 mil veículos

Bunjiro Nakao (SP-250): 127 mil veículos

João Leme dos Santos / Francisco José Ayub (SP-264): 117 mil veículos

Raimundo Antunes Soares / Padre Guilherme Hovel-Svd / Tenente Celestino Américo (SP-079): 76 mil veículos Estimativa de circulação no sistema Motiva Sorocabana:



Operação especial e cuidados



Durante o feriado, as concessionárias reforçam as equipes de atendimento e monitoramento das rodovias para agilizar ocorrências e garantir maior segurança aos motoristas.



Na Castello Branco, obras, serviços de conservação e movimentação de cargas especiais terão programação restrita entre quarta-feira (8), às 15h, e domingo (12), às 6h, com intervenções apenas em casos emergenciais.



A circulação de caminhões segue proibida aos domingos e feriados, das 14h às 23h, e o Rodízio Municipal de Veículos ficará suspenso entre quinta-feira (9) e domingo (12).



A orientação aos motoristas é verificar as condições das estradas antes da viagem, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e utilizar o cinto de segurança.

A recomendação é evitar os períodos de pico e, quando possível, programar a saída para horários alternativos.Segundo a Motiva Sorocabana, cerca de 1,4 milhão de veículos devem circular pelo sistema administrado pela concessionária durante o feriado, entre quarta-feira e domingo.Na região, a principal rota de deslocamento deve ser a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), que tem previsão de receber aproximadamente 802 mil veículos durante o período.