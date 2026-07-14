PM prende homem pela quarta vez por tráfico; suspeito cumpria medidas cautelares da Justiça

Segundo a PM, homem foi flagrado com mais de 1,5 quilo de drogas enquanto cumpria medidas cautelares da Justiça; veja vídeo

Foto: Google Street Views

A Polícia Militar informou que prendeu, na última sexta-feira (10), em Carapicuíba, um homem suspeito de tráfico de drogas que, segundo a corporação, já havia sido preso outras três vezes pelo mesmo tipo de crime.



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Ainda segundo a PM, no momento da abordagem, o homem cumpria medidas cautelares impostas pela Justiça e foi novamente detido com mais de 1,5 quilo de drogas.



Em publicação nas redes sociais, o batalhão utilizou o caso para criticar a reincidência criminal no país.



"É muito comum o criminoso cometer novos crimes após sair da cadeia, o que é chamado de reincidência, e isso gera a sensação de impunidade", afirmou a corporação.



O 33º BPM/M também citou dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para reforçar o posicionamento. Segundo o órgão, um em cada quatro condenados volta a ser condenado por um novo crime em até cinco anos.



Na publicação, a Polícia Militar afirmou que casos como esse alimentam um ciclo de violência e dificultam o trabalho das forças de segurança.



"Esse é o vai e vem que alimenta o ciclo da violência, que torna o cidadão de bem refém do crime e faz com que a polícia enxugue o chão com a torneira aberta", concluiu o batalhão.



O caso foi apresentado à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações. Ainda segundo a PM, no momento da abordagem, o homem cumpria medidas cautelares impostas pela Justiça e foi novamente detido com mais de 1,5 quilo de drogas.Em publicação nas redes sociais, o batalhão utilizou o caso para criticar a reincidência criminal no país., afirmou a corporação.O 33º BPM/M também citou dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para reforçar o posicionamento. Segundo o órgão, um em cada quatro condenados volta a ser condenado por um novo crime em até cinco anos.Na publicação, a Polícia Militar afirmou que casos como esse alimentam um ciclo de violência e dificultam o trabalho das forças de segurança., concluiu o batalhão.O caso foi apresentado à Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.

De acordo com publicação do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), o suspeito possui registros de prisão por tráfico de drogas em 2019 e 2024, além de uma prisão por associação para o tráfico, também em 2019.