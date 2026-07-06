Parque em Cotia recebe programação de férias com atividades gratuitas para crianças

Brincadeiras tradicionais, amarelinha, cama de gato e atividades ao ar livre fazem parte da agenda especial promovida pelo Governo do Estado ao longo do mês

Foto: Reprodução

Quem vai passar as férias escolares em Cotia terá uma opção de lazer gratuita em meio à natureza. O Parque Jequitibá preparou uma programação especial para o mês de julho, com brincadeiras tradicionais e atividades voltadas às crianças e famílias.



Confira a programação



A partir de 7 de julho (todos os dias)



Amarelinha

Cama de gato



8 e 9 de julho

Batata quente



10 e 11 de julho

Mãe da Rua



12 e 15 de julho

Pega-pega corrente



16 e 17 de julho

Estátua



18 e 19 de julho

Corda com cantigas



Todas as atividades acontecem na área de piquenique do parque, com início às 14h, exceto a amarelinha e a cama de gato, que permanecerão disponíveis durante todo o dia.



A programação integra uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que levará atividades gratuitas a 12 parques urbanos da capital e da Região Metropolitana durante o mês de julho. As ações incluem brincadeiras, oficinas, trilhas monitoradas e atividades de educação ambiental voltadas a crianças e adultos.



Serviço



📍 Parque Jequitibá

Rua Sapucaí, s/nº – Gramado – Cotia





A agenda começa nesta terça-feira (7) e segue durante todo o período de férias. Entre as atrações permanentes estão a amarelinha e a cama de gato, disponíveis diariamente para o público.Além disso, sempre às 14h, o parque promoverá uma série de brincadeiras que marcaram gerações, como batata quente, mãe da rua, pega-pega corrente, estátua e corda com cantigas, incentivando a convivência, a interação e o contato das crianças com atividades ao ar livre.