Corpo carbonizado encontrado em Cotia ainda não foi identificado, diz SSP

Homem foi encontrado em chamas às margens da Estrada das Mulatas. Segundo a SSP, ainda não há novidades sobre o caso, registrado como morte suspeita
|Ocorrência foi registrada na Estrada das Mulatas. Foto: Google Street Views
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando, por volta da meia-noite, avistou um foco de incêndio às margens da estrada. Ao verificar a situação, os policiais constataram que as chamas atingiam um corpo humano e conseguiram controlar o fogo.
Segundo o registro policial, a vítima é um homem. No entanto, devido ao avançado estado de carbonização, não foi possível realizar sua identificação no local. Também não foram encontrados documentos ou objetos que pudessem indicar sua identidade.
O corpo estava caído ao lado de uma cerca, próximo a uma área de mata, em um trecho sem residências nas proximidades, o que impossibilitou a localização de testemunhas.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia e a coleta de vestígios. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.
Em nota en viada ao Cotia e Cia, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, até o momento, não há novas informações sobre o caso, que segue sendo investigado pela Polícia Civil.