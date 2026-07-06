Corpo carbonizado encontrado em Cotia ainda não foi identificado, diz SSP

Homem foi encontrado em chamas às margens da Estrada das Mulatas. Segundo a SSP, ainda não há novidades sobre o caso, registrado como morte suspeita

Ocorrência foi registrada na Estrada das Mulatas. Foto: Google Street Views

Um corpo completamente carbonizado foi encontrado na madrugada deste sábado (4), na Estrada das Mulatas, em Cotia. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região quando, por volta da meia-noite, avistou um foco de incêndio às margens da estrada. Ao verificar a situação, os policiais constataram que as chamas atingiam um corpo humano e conseguiram controlar o fogo.Segundo o registro policial, a vítima é um homem. No entanto, devido ao avançado estado de carbonização, não foi possível realizar sua identificação no local. Também não foram encontrados documentos ou objetos que pudessem indicar sua identidade.O corpo estava caído ao lado de uma cerca, próximo a uma área de mata, em um trecho sem residências nas proximidades, o que impossibilitou a localização de testemunhas.A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia e a coleta de vestígios. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.Em nota en viada ao Cotia e Cia, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, até o momento, não há novas informações sobre o caso, que segue sendo investigado pela Polícia Civil.