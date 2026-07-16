Grupo de Cotia supera lama, frio e 600 km de trilhas no Transcatarina 2026

Seis moradores do município encararam quatro dias de aventura off-road em Santa Catarina, enfrentando atoleiros, travessias de rios e percursos inéditos

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Seis moradores de Cotia encararam um dos maiores desafios do off-road brasileiro ao participarem do Transcatarina 2026, evento realizado entre os dias 6 e 12 de julho, em Santa Catarina. Integrando a categoria Adventure 03, o grupo percorreu cerca de 600 quilômetros de trilhas em quatro dias de aventura, enfrentando chuva, frio e obstáculos naturais ao longo do percurso.

Representaram Cotia os participantes Rogério Cantante, Vinicius Cantante, Sidney Vaz, Gustavo Vaz, Sérgio Cavallaro e Andreza Nascimento, que completaram o trajeto passando por estradas de terra, áreas de mata fechada, travessias de rios, atoleiros, subidas íngremes, trechos com erosões e muita lama.A edição de 2026 começou com concentração em Fraiburgo (SC) e terminou em Jaraguá do Sul (SC), passando ainda por cidades como Porto União, Canoinhas, São Bento do Sul e Braço do Trombudo. Ao todo, aproximadamente mil pessoas participaram do evento, que reuniu pilotos, navegadores e equipes de apoio de diversas regiões do país.As fortes chuvas registradas durante os dias de percurso aumentaram ainda mais o nível de dificuldade das trilhas. Em compensação, os participantes puderam conhecer paisagens naturais de Santa Catarina, incluindo a Serra Dona Francisca, a Cachoeira da Esmeralda e a Barragem do Espraiado. Outro destaque desta edição foi a inclusão de diversos trechos inéditos no roteiro.Diferentemente de uma competição, o Transcatarina tem como proposta a aventura e a superação dos desafios em equipe. As categorias são divididas conforme o nível de experiência dos participantes, e o espírito de colaboração é uma das principais marcas do evento, em que um participante auxilia o outro para que todos consigam concluir o percurso.Além da experiência esportiva, o Transcatarina também movimenta a economia das cidades por onde passa. Segundo a organização, a edição deste ano gerou um impacto estimado em mais de R$ 3,5 milhões, beneficiando setores como hotelaria, alimentação, postos de combustíveis e comércio local.destacou o diretor-geral do evento, Edson João da Costa.