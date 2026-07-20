Murilo Couto apresenta novo show de stand-up em Cotia neste sábado (25)

Humorista sobe ao palco do Teatro Desafio com textos inéditos, observações do cotidiano e histórias pessoais em apresentação que também servirá como laboratório para um novo especial

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Os fãs de stand-up comedy terão um encontro marcado com Murilo Couto neste sábado, 25 de julho, em Cotia. O humorista se apresenta às 21h no Teatro Desafio, localizado na Rua Ametista, 21, no Bairro do Maranhão.





Conhecido pelo humor baseado em situações do cotidiano, Murilo levará ao público um espetáculo com novos textos sobre atualidades, histórias pessoais e observações do dia a dia, mantendo o estilo que o consolidou como um dos principais nomes do stand-up brasileiro.Segundo a produção, o show também funcionará como um laboratório para um novo especial de comédia, reunindo piadas inéditas que ainda não foram publicadas na internet. A proposta é transformar cada apresentação em uma experiência única, com testes de ideias, ajustes de roteiro e interação direta com o público.