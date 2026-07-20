Ex é condenado após mulher se fingir de morta para escapar de feminicídio em Cotia

Réu recebeu pena de 23 anos e 8 meses de prisão por tentativa de feminicídio. Crime ocorreu após ele não aceitar o fim do relacionamento

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Um homem foi condenado a 23 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a ex-companheira com seis disparos de arma de fogo, em Cotia. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri na última terça-feira (14).

A vítima sobreviveu após se fingir de morta e conseguir pedir ajuda assim que o agressor deixou o local, sendo socorrida rapidamente.Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o crime ocorreu em 4 de abril de 2025 e foi motivado porque o condenado não aceitava o fim do relacionamento. O casal teve três filhos.De acordo com a denúncia, a mulher voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo ex-companheiro em uma via pública. Ela foi arrastada para uma viela, onde sofreu agressões com coronhadas e mordidas antes de ser atingida por seis tiros.O promotor de Justiça Felipe Bragantini de Lima, responsável pela denúncia e pela acusação no Tribunal do Júri, sustentou que o réu agiu com motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras reconhecidas pelos jurados.Na sentença, o juiz André Luiz da Silva da Cunha destacou que o condenado praticou todos os atos necessários para consumar o feminicídio e que a morte da vítima não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.Diante da gravidade do crime e da decisão do Tribunal do Júri, o magistrado determinou o cumprimento imediato da pena.