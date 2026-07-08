Motociclista morre atropelado por carreta após acidente na Castello Branco

Vítima caiu na pista após atingir a lateral de um carro e foi atingida por uma carreta que não conseguiu frear a tempo

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente na tarde desta terça-feira (7) na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do km 30, em Jandira, sentido Oeste.



Trânsito



O acidente provocou a interdição total das faixas e do acostamento no sentido Oeste entre 17h54 e 18h45. O acostamento permaneceu interditado até as 18h53.



Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito chegou a registrar cerca de cinco quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 25 e 30 da rodovia.



Os ocupantes da carreta e dos dois automóveis não sofreram ferimentos.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável pela rodovia, o acidente ocorreu por volta das 17h47 e envolveu uma motocicleta, dois automóveis e uma carreta Scania.Segundo a dinâmica informada pela concessionária, a motocicleta trafegava entre as faixas 1 e 2 quando, ao mudar para a faixa 2 de rolamento, colidiu na lateral de um dos automóveis. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista.Na sequência, uma carreta que seguia pela mesma faixa não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atropelando o motociclista.Equipes de resgate foram acionadas e a vítima foi socorrida em estado grave. Às 18h32, a motocicleta foi removida por um guincho para a base da Polícia Militar Rodoviária. Pouco depois, às 18h49, o motociclista foi encaminhado ao hospital. Os demais veículos envolvidos seguiram para a base da Polícia Militar Rodoviária.Apesar dos esforços das equipes médicas, a concessionária informou, em atualização divulgada às 20h, que o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.