Animália Park completa três anos impulsionando turismo, empregos e lazer em Cotia

Complexo de lazer e conservação comemora aniversário destacando crescimento, impacto na economia regional e expectativa de novas oportunidades para a população

Foto: Vagner Santos

O Animália Park completou, nesta semana, três anos de funcionamento em Cotia consolidado como um dos principais destinos de lazer e turismo do Estado de São Paulo.





Desde a inauguração, em julho de 2023, o empreendimento ampliou sua estrutura, diversificou as atrações e se tornou um importante impulsionador da economia local, combinando entretenimento, educação ambiental e conservação da fauna.



Instalado em uma área de aproximadamente 35 hectares, o complexo reúne parque de diversões, atrações indoor e outdoor, zoológico, aviário de imersão e espaços voltados à conscientização ambiental.





Ao longo desses três anos, o Animália Park passou por ampliações e hoje oferece dezenas de atrações para visitantes de todas as idades.



Em publicação nas redes sociais em comemoração ao aniversário, o parque destacou a missão que norteia sua atuação desde a inauguração.



"São três anos conectando pessoas à natureza, proporcionando experiências inesquecíveis, despertando a curiosidade e inspirando o cuidado com a vida. Obrigado a todos que fazem parte dessa jornada. Animália Park. É divertido preservar!"











Desenvolvimento para Cotia



Além de movimentar o turismo regional, o empreendimento também se tornou um importante gerador de empregos. Segundo o CEO do Animália Park, Anael Fahel, atualmente o complexo mantém cerca de 700 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Cotia e dos municípios vizinhos.



"É muito gratificante para o Animália estar contribuindo com o desenvolvimento econômico de Cotia e do entorno do parque. Esperamos continuar crescendo e gerar ainda mais oportunidades para as pessoas", afirma.





Foto: Vagner Santos

Crescimento constante



Desde a inauguração, o Animália Park ampliou sua estrutura e ganhou novas atrações. Entre os principais investimentos está o Animália Aventura, inaugurado neste ano, uma área temática inspirada na cultura viking que reúne brinquedos radicais, montanha-russa, atrações aquáticas e uma cenografia que amplia ainda mais as opções de lazer oferecidas aos visitantes.



O parque também mantém espaços dedicados à conservação de diversas espécies animais e desenvolve ações de educação ambiental, reforçando a proposta de aproximar o público da natureza por meio de experiências imersivas.



Funcionamento nas férias



Com a chegada das férias escolares de julho, o Animália Park informou que funcionará todos os dias da semana, de segunda a domingo, oferecendo uma opção de lazer para moradores da região e turistas durante todo o mês.



Ao completar três anos, o empreendimento reafirma sua proposta de unir diversão, preservação ambiental e desenvolvimento econômico, consolidando Cotia como um dos principais polos de entretenimento da Região Metropolitana de São Paulo.