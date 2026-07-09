Empreendedores de Cotia terão curso gratuito para aprender a destacar seus negócios no Google

Capacitação promovida pelo Sebrae ensinará como utilizar o Google Perfil da Empresa para aumentar a visibilidade, atrair clientes e fortalecer a presença digital

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Microempreendedores, pequenos empresários e empreendedores informais de Cotia e região poderão participar gratuitamente da 6ª edição do Conexão Empreendedora, que terá como tema "Sua empresa no mapa do Google".





O evento acontece no dia 20 de julho, das 18h às 20h, no auditório da Secretaria de Comunicação, no Centro Administrativo de Cotia (CAC), no Jardim Nomura.



A capacitação será ministrada por especialistas do Sebrae e apresentará as principais funcionalidades do Google Perfil da Empresa, ferramenta que permite às empresas aparecerem nas pesquisas e no Google Maps, facilitando o contato com clientes e ampliando a presença digital.



Durante o encontro, os participantes aprenderão como criar e otimizar o perfil da empresa, aumentar a visibilidade nas buscas, utilizar recursos de inteligência artificial, gerenciar avaliações e notas dos clientes, além de conhecer estratégias para fortalecer a credibilidade do negócio no ambiente digital.



O evento é voltado para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenos empresários, empreendedores informais e qualquer pessoa interessada em ampliar a presença online da sua empresa e conquistar novas oportunidades de mercado.



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de julho, ou enquanto houver vagas disponíveis.



