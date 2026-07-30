Empresários enfrentam demora na emissão de notas fiscais em Cotia; Prefeitura se pronuncia

Segundo a gestão municipal, a lentidão é causada pelo novo processo nacional de validação de documentos fiscais eletrônicos e afeta municípios de todo o país.

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A Prefeitura de Cotia informou, nesta quinta-feira (30), que o sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos está operando com lentidão em razão da implantação nacional das novas regras da Reforma Tributária.De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o problema ocorre durante o processamento de notas fiscais e demais documentos enviados ao Ambiente Nacional, plataforma da Receita Federal responsável pela validação eletrônica desses registros em todo o país.Segundo a administração municipal, desde 1º de janeiro de 2026 todos os documentos fiscais eletrônicos passaram a depender dessa validação nacional antes de serem considerados oficialmente emitidos. Durante esse processo, foram identificadas inconsistências em alguns arquivos XML, como ausência ou divergência de informações obrigatórias, o que provocou reprovações e aumentou o tempo de processamento.A secretária da Fazenda, Stefânia Wludarski, explicou que a maior parte das inconsistências já foi corrigida e os documentos reprocessados. Ainda assim, parte dos registros permanece aguardando validação pelo Ambiente Nacional.Em Cotia, aproximadamente 1,9 milhão de documentos fiscais já foram reprocessados com sucesso. Outroscontinuam na fila de validação da plataforma nacional.A Prefeitura ressaltou que a conclusão desse processamento depende exclusivamente do Ambiente Nacional da Receita Federal, responsável por atender municípios de todo o Brasil. Por esse motivo, o elevado volume de transmissões tem causado demora na validação, sem que haja interrupção do serviço.Segundo a Secretaria da Fazenda, o processamento continua sendo realizado de forma gradual e, caso o ritmo atual seja mantido, a expectativa é que os documentos pendentes sejam validados nos próximos dias, dependendo do desempenho da infraestrutura nacional.