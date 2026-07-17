CT do SPFC em Cotia completa 21 anos como berço de craques do futebol brasileiro

Centro de Formação de Atletas revelou nomes como Lucas Moura, Casemiro e Antony e se consolidou como uma das principais referências na formação de jogadores no Brasil

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O Centro de Formação de Atletas (CFA) Presidente Laudo Natel, em Cotia, completou 21 anos nesta quarta-feira (15). Inaugurado em 2005, o complexo se tornou um dos maiores centros de formação de jogadores do país e é responsável por revelar alguns dos principais nomes do futebol brasileiro nas últimas duas décadas.









Ao longo dos anos, o centro passou por ampliações. Em 2011, ganhou um estádio com capacidade para 1.500 torcedores destinado às partidas das categorias de base. No ano seguinte, foi inaugurado um alojamento para até 148 atletas e delegações. O complexo também conta com uma unidade do REFFIS voltada exclusivamente aos jogadores da base.



Além de atender o São Paulo, o CFA se tornou referência internacional e já recebeu treinamentos da Seleção Brasileira masculina, da Seleção Feminina, das categorias de base do Brasil e de seleções como Colômbia, Japão, Bolívia e Estados Unidos.



Além da preparação esportiva, o clube oferece acompanhamento pedagógico, psicológico, nutricional, médico, odontológico e de assistência social, além de manter convênios com escolas da região para garantir a formação educacional dos atletas.Ao longo dos anos, o centro passou por ampliações. Em 2011, ganhou um estádio com capacidade para 1.500 torcedores destinado às partidas das categorias de base. No ano seguinte, foi inaugurado um alojamento para até 148 atletas e delegações. O complexo também conta com uma unidade do REFFIS voltada exclusivamente aos jogadores da base.Além de atender o São Paulo, o CFA se tornou referência internacional e já recebeu treinamentos da Seleção Brasileira masculina, da Seleção Feminina, das categorias de base do Brasil e de seleções como Colômbia, Japão, Bolívia e Estados Unidos.

Texto com informações do portal Terra

Entre os atletas formados em Cotia estão Lucas Moura, Casemiro, Oscar, David Neres, Antony, Éder Militão, Gabriel Sara e Beraldo, que passaram pelas categorias de base do São Paulo antes de se destacarem no futebol brasileiro, na Seleção Brasileira e em grandes clubes da Europa.Instalado em uma área de 230 mil metros quadrados, a cerca de 30 quilômetros da capital paulista, o CFA abriga atualmente as equipes sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20.