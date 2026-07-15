Festival gratuito leva K-pop, gastronomia e cultura coreana para Vargem Grande Paulista

Shopping Central Park recebe o Korea Fest Brasil entre os dias 17 e 19 de julho, com comidas típicas, apresentações culturais, espaço temático e atrações para toda a família

Foto: Divulgação





Os fãs da cultura sul-coreana terão um encontro marcado em Vargem Grande Paulista neste fim de semana. Entre os dias 17 e 19 de julho, o Shopping Central Park recebe o Korea Fest Brasil, um dos maiores festivais temáticos dedicados à cultura da Coreia do Sul no Estado de São Paulo. O evento acontece das 12h às 22h, no estacionamento externo do empreendimento, com entrada gratuita.



Serviço



Korea Fest Brasil – Vargem Grande Paulista



📅 Data: 17 a 19 de julho de 2026



🕛 Horário: das 12h às 22h



📍 Local: Estacionamento externo do Shopping Central Park



📌 Endereço: Estrada Vicinal, Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 4040 – Tijuco Preto – Vargem Grande Paulista



🎟️ Entrada: Gratuita

Durante os três dias de programação, o público poderá mergulhar no universo coreano por meio de uma experiência que reúne gastronomia, música, dança e tradições. A programação contará com uma ampla praça de alimentação, oferecendo pratos típicos, doces e bebidas inspirados na culinária sul-coreana.Além da gastronomia, o festival terá apresentações de K-pop, performances culturais, espaço temático para fotos, expositores de produtos orientais e diversas atrações voltadas para todas as idades.O Korea Fest Brasil tem percorrido cidades paulistas promovendo a cultura sul-coreana e reunindo milhares de visitantes em eventos que combinam entretenimento, cultura e lazer. A proposta é aproximar o público brasileiro de uma das culturas que mais ganhou popularidade nos últimos anos, impulsionada pela música, pelos dramas, pela gastronomia e pela moda.A organização destaca que o evento foi pensado para receber famílias, grupos de amigos e fãs da cultura pop asiática, oferecendo um ambiente ao ar livre, com diversas opções gastronômicas e atividades ao longo de todo o dia.A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo festival durante os três dias, movimentando o turismo, o comércio e a economia da região.