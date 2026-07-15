Low Meeting promove encontro de cultura automotiva com ação solidária em Cotia

Low Meeting promove encontro no Estádio Municipal Euclides de Almeida, nesta sexta (17), com exposição de veículos, gastronomia e arrecadação de roupas e itens para ações sociais

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A paixão pelo universo automotivo vai tomar conta de Cotia nesta sexta-feira (17). O Low Meeting, em parceria com a Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia, realiza a partir das 20h um encontro especial da cultura automotiva no Estádio Municipal Euclides de Almeida.

O evento promete reunir entusiastas de todas as idades em uma noite de lazer, convivência e integração, com exposição de veículos e um espaço dedicado aos apaixonados por carros.Além da mostra automotiva, o público poderá aproveitar opções de alimentação durante toda a programação, criando um ambiente voltado para toda a família.Mais do que um encontro de apaixonados por automóveis, a iniciativa também tem um propósito social. A entrada será de R$ 15 ou a doação de uma peça de roupa, preferencialmente masculina. Durante o evento, também serão arrecadados agasalhos e itens de higiene pessoal, que serão destinados a ações solidárias.Para manter um ambiente organizado e seguro, a organização informa que não serão permitidos som alto ou aceleradas de veículos durante a programação.O encontro é aberto ao público e não exige inscrição prévia. Os interessados podem comparecer ao Estádio Municipal Euclides de Almeida a partir das 20h, levando a contribuição em dinheiro ou a doação de uma peça de roupa.