Low Meeting promove encontro de cultura automotiva com ação solidária em Cotia

Neto Rossi

Low Meeting promove encontro no Estádio Municipal Euclides de Almeida, nesta sexta (17), com exposição de veículos, gastronomia e arrecadação de roupas e itens para ações sociais

Foto: Divulgação 

A paixão pelo universo automotivo vai tomar conta de Cotia nesta sexta-feira (17). O Low Meeting, em parceria com a Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia, realiza a partir das 20h um encontro especial da cultura automotiva no Estádio Municipal Euclides de Almeida.

O evento promete reunir entusiastas de todas as idades em uma noite de lazer, convivência e integração, com exposição de veículos e um espaço dedicado aos apaixonados por carros.

Além da mostra automotiva, o público poderá aproveitar opções de alimentação durante toda a programação, criando um ambiente voltado para toda a família.

Mais do que um encontro de apaixonados por automóveis, a iniciativa também tem um propósito social. A entrada será de R$ 15 ou a doação de uma peça de roupa, preferencialmente masculina. Durante o evento, também serão arrecadados agasalhos e itens de higiene pessoal, que serão destinados a ações solidárias.

Para manter um ambiente organizado e seguro, a organização informa que não serão permitidos som alto ou aceleradas de veículos durante a programação.

O encontro é aberto ao público e não exige inscrição prévia. Os interessados podem comparecer ao Estádio Municipal Euclides de Almeida a partir das 20h, levando a contribuição em dinheiro ou a doação de uma peça de roupa.


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