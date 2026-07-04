Copa do Mundo: Cotia volta a ter telão na praça nesta domingo

Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo



Neste domingo, Neste domingo, 05 de julho , às 17h , a Praça da Matriz, em Cotia será novamente o ponto de encontro da torcida cotiana para acompanhar, em clima de festa, o confronto entre Brasil e Noruega , válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.





A última exibição da Copa na Praça centenas de pessoas acompanharam cada lance da vitória brasileira por 2 a 1 sobre o Japão.





Agora, o desafio será ainda maior.

Pela frente estará a Noruega, seleção que chega embalada após eliminar a Costa do Marfim por 2 a 1 e que conta com um elenco forte e competitivo. Além da vaga nas quartas de final, o confronto traz um ingrediente especial: o Brasil busca quebrar um histórico desfavorável diante dos noruegueses em Copas do Mundo.





COPA NA PRAÇA

Domingo – 05 de julho,

Concentração a partir das 14h00

Brasil x Noruega – Oitavas de Final da Copa do Mundo – 17h00

Praça da Matriz – Cotia