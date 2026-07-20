Cachorro morre após ser baleado durante confusão em supermercado de São Roque

Segundo a Guarda Municipal, disparo foi feito por um sargento do Exército após o animal atacar os cães da família e morder a mão de uma mulher
|Foto: G1
Um cachorro morreu após ser baleado durante uma confusão em um supermercado de São Roque na noite deste domingo (19). O disparo foi efetuado por um sargento do Exército que, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), agiu para proteger a própria família após o animal atacar os cães de estimação que estavam com o grupo.
De acordo com a GCM, o militar estava no estabelecimento acompanhado da esposa, de outros familiares e dos animais de estimação quando o cachorro teria avançado contra os pets da família.
Durante a tentativa de conter o ataque, a esposa do sargento foi mordida na mão pelo animal.
Ainda segundo a corporação, o militar, que possui porte legal de arma de fogo por integrar as Forças Armadas, efetuou um disparo contra o cachorro para interromper a agressão e proteger os familiares.
Após a ocorrência, o sargento foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Roque, onde prestou depoimento. Em seguida, ele foi liberado.
A mulher ferida recebeu atendimento médico na Santa Casa de São Roque.
O cachorro foi socorrido pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses do município e levado para atendimento veterinário de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência.
Texto com informações do G1