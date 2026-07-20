Cachorro morre após ser baleado durante confusão em supermercado de São Roque

Segundo a Guarda Municipal, disparo foi feito por um sargento do Exército após o animal atacar os cães da família e morder a mão de uma mulher

Foto: G1

Um cachorro morreu após ser baleado durante uma confusão em um supermercado de São Roque na noite deste domingo (19). O disparo foi efetuado por um sargento do Exército que, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), agiu para proteger a própria família após o animal atacar os cães de estimação que estavam com o grupo.





Texto com informações do G1

De acordo com a GCM, o militar estava no estabelecimento acompanhado da esposa, de outros familiares e dos animais de estimação quando o cachorro teria avançado contra os pets da família.Durante a tentativa de conter o ataque, a esposa do sargento foi mordida na mão pelo animal.Ainda segundo a corporação, o militar, que possui porte legal de arma de fogo por integrar as Forças Armadas, efetuou um disparo contra o cachorro para interromper a agressão e proteger os familiares.Após a ocorrência, o sargento foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Roque, onde prestou depoimento. Em seguida, ele foi liberado.A mulher ferida recebeu atendimento médico na Santa Casa de São Roque.O cachorro foi socorrido pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses do município e levado para atendimento veterinário de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência.