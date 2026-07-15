Empresas abrem mais de 2 mil vagas em Itapevi; veja como participar do mutirão

Evento gratuito reúne empresas, oferece vagas com carteira assinada, oportunidades para jovens aprendizes e estagiários, além de serviços de saúde aos participantes

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Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma boa chance nesta quinta-feira (16). A Prefeitura de Itapevi realiza o Mutirão de Oportunidades, que reunirá diversas empresas oferecendo mais de 2 mil vagas de emprego para contratação em regime CLT, além de oportunidades para jovens aprendizes e estagiários.



Como participar



Para participar da seleção, os candidatos devem levar:

Currículo atualizado impresso;

Histórico da Carteira de Trabalho Digital (no celular ou impresso);

Carta de encaminhamento;

Documento de identidade;

Caneta azul.

A Prefeitura orienta que os interessados cheguem com antecedência para facilitar o atendimento e aumentar as chances de participar dos processos seletivos.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-8888 (ramais 6015, 6016, 6017 e 6018) ou pelo WhatsApp (11) 91924-8153. A Prefeitura orienta que os interessados cheguem com antecedência para facilitar o atendimento e aumentar as chances de participar dos processos seletivos.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-8888 (ramais 6015, 6016, 6017 e 6018) ou pelo WhatsApp (11) 91924-8153.

A ação acontece das 9h às 16h, no Mercado Municipal de Itapevi, localizado na Avenida Feres Nacif Chaluppe, 770, no Centro. O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Unifecaf e a Universia, e é aberto gratuitamente a candidatos com 16 anos ou mais.As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, incluindo candidatos com experiência e pessoas em busca do primeiro emprego. Há oportunidades nas áreas administrativa, logística, comercial, industrial, operacional e da construção civil.Entre os cargos disponíveis estão ajudante de carga e descarga, assistente e auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de logística, motorista, pedreiro, servente de obra, eletricista, carpinteiro, bombeiro hidráulico, conferente, líder de logística, repositor de mercadorias, torneiro mecânico, entre outros.Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, algumas vagas exigem experiência profissional, enquanto outras representam uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.Além dos processos seletivos, o mutirão também oferecerá aferição de pressão arterial e teste de glicemia, proporcionando atendimento de saúde aos participantes durante o evento., afirmou o prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco.