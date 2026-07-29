Quando é possível receber o salário antes da data? Veja casos





Em quais situações é possível receber salário antes?

Política interna da empresa: quando o empregador decide, por conta própria, oferecer o benefício a todos os funcionários, geralmente numa data fixa do mês

Acordo ou convenção coletiva: quando o sindicato da categoria negocia essa condição com as empresas, e ela passa a valer para todos os trabalhadores abrangidos

Previsão em contrato individual de trabalho: quando a cláusula é negociada diretamente entre empresa e empregado, já na assinatura do contrato

Serviços de instituições financeiras (IFs): quando o próprio trabalhador contrata, por fora da empresa, uma linha de crédito que libera antes parte do salário que ele ainda vai receber

Como funciona esta prática





A empresa é obrigada a me pagar antes do dia previsto?



O que existe é a permissão, no art. 462 da CLT, para que a empresa desconte do salário valores que já foram liberados antes ao empregado. Ou seja, a lei viabiliza a prática, mas não a exige.



A obrigação surge quando essa condição está prevista em acordo ou convenção coletiva da categoria.



Nesse caso, o benefício deixa de ser uma liberalidade e passa a ser um direito assegurado, que a empresa precisa cumprir dentro dos valores e prazos negociados com o sindicato.



O mesmo pode valer quando a empresa adota essa prática de forma reiterada, mês após mês, mesmo sem previsão formal.



Nessa situação, suspender o benefício de uma hora para outra pode ser questionado como alteração contratual lesiva ao trabalhador.

Vantagens e os cuidados

Dinheiro rápido para imprevistos: cobre uma despesa inesperada sem esperar até o próximo pagamento

Custo geralmente menor: tende a sair mais barato do que recorrer ao rotativo do cartão de crédito ou ao cheque especial



Do outro lado, alguns cuidados merecem atenção antes de recorrer a ele com frequência:

Desconto no próximo salário: o valor liberado antes reduz o que cai na conta no mês seguinte, o que pede planejamento para o restante do orçamento

Risco de efeito bola de neve: usar esse recurso de forma recorrente, mês após mês, pode criar uma dependência do próprio salário futuro, dificultando sair do ciclo Por isso, essa opção funciona melhor como solução pontual, para um imprevisto específico, do que como hábito fixo dentro do orçamento. Do outro lado, alguns cuidados merecem atenção antes de recorrer a ele com frequência:Por isso, essa opção funciona melhor como solução pontual, para um imprevisto específico, do que como hábito fixo dentro do orçamento.

Alternativas ao adiantamento de salário

Reserva de emergência: valor guardado previamente, pensado justamente para cobrir imprevistos sem comprometer o salário do mês seguinte

Renegociação de contas: conversar com o credor sobre prazos ou valores costuma evitar juros mais altos por atraso

Linhas de crédito com desconto em folha, como o consignado CLT: o desconto automático reduz o risco para a instituição financeira, o que costuma se traduzir em juros mais baixos do que o crédito pessoal comum