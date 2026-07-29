Quando é possível receber o salário antes da data? Veja casos

Cotia e Cia

Uma conta atrasada aparece dias antes do salário cair. Quem trabalha de carteira assinada já passou por esse aperto e se perguntou se dá para receber o pagamento antes da data combinada.

A resposta depende de cada empresa, mas existe um caminho chamado adiantamento salarial, quando parte do valor que ainda vai ser pago é liberada antes do dia oficial.

Por aqui, confira em quais situações esse benefício acontece, como funciona na prática e o que considerar antes de recorrer a ele com frequência.

Em quais situações é possível receber salário antes?

Essa possibilidade acontece em quatro situações principais, que dependem da política de cada empregador:

  • Política interna da empresa: quando o empregador decide, por conta própria, oferecer o benefício a todos os funcionários, geralmente numa data fixa do mês
  • Acordo ou convenção coletiva: quando o sindicato da categoria negocia essa condição com as empresas, e ela passa a valer para todos os trabalhadores abrangidos
  • Previsão em contrato individual de trabalho: quando a cláusula é negociada diretamente entre empresa e empregado, já na assinatura do contrato
  • Serviços de instituições financeiras (IFs): quando o próprio trabalhador contrata, por fora da empresa, uma linha de crédito que libera antes parte do salário que ele ainda vai receber
Em qualquer um desses casos, o valor recebido é sempre parte do salário que só cairia na conta no dia do pagamento, liberado antes da data, nunca um extra somado a ele.

Como funciona esta prática

Na prática, o adiantamento de salário segue um fluxo direto quando parte da própria empresa: o percentual mais comum é de 40% do salário bruto, dentro do chamado sistema do dia 5 e do dia 20.

O valor é pago perto do dia 20, e o restante é quitado até o quinto dia útil do mês seguinte.

O desconto acontece direto na folha de pagamento do mês seguinte, sem burocracia extra para quem recebe.

Quando esse recurso vem de fora da empresa, contratado com IFs, o desconto costuma sair da conta bancária vinculada, na data combinada com a instituição.

A empresa costuma liberar o valor dentro do próprio ciclo de pagamento, em poucos dias. Já as instituições financeiras, em geral, disponibilizam o dinheiro quase na hora, pois a operação funciona como um crédito à parte, fora do fluxo interno da folha.

A empresa é obrigada a me pagar antes do dia previsto?

Como regra geral, não. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decreto-lei que rege as relações de trabalho no Brasil desde 1943, prevê apenas que o salário seja pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado (art. 459), sem obrigar nenhuma empresa a liberar parte desse valor antes da data.

O que existe é a permissão, no art. 462 da CLT, para que a empresa desconte do salário valores que já foram liberados antes ao empregado. Ou seja, a lei viabiliza a prática, mas não a exige.

A obrigação surge quando essa condição está prevista em acordo ou convenção coletiva da categoria.

Nesse caso, o benefício deixa de ser uma liberalidade e passa a ser um direito assegurado, que a empresa precisa cumprir dentro dos valores e prazos negociados com o sindicato.

O mesmo pode valer quando a empresa adota essa prática de forma reiterada, mês após mês, mesmo sem previsão formal.

Nessa situação, suspender o benefício de uma hora para outra pode ser questionado como alteração contratual lesiva ao trabalhador.

Vantagens e os cuidados

Recorrer a esse tipo de benefício tem vantagens reais para quem enfrenta um imprevisto, mas pede atenção para não virar hábito.
  • Dinheiro rápido para imprevistos: cobre uma despesa inesperada sem esperar até o próximo pagamento
  • Custo geralmente menor: tende a sair mais barato do que recorrer ao rotativo do cartão de crédito ou ao cheque especial
Segundo dados do Banco Central, essas duas modalidades estão historicamente entre as linhas de crédito mais caras do país, o que reforça a vantagem de custo desse benefício quando bem estruturado.

Do outro lado, alguns cuidados merecem atenção antes de recorrer a ele com frequência:
  • Desconto no próximo salário: o valor liberado antes reduz o que cai na conta no mês seguinte, o que pede planejamento para o restante do orçamento
  • Risco de efeito bola de neve: usar esse recurso de forma recorrente, mês após mês, pode criar uma dependência do próprio salário futuro, dificultando sair do ciclo
Por isso, essa opção funciona melhor como solução pontual, para um imprevisto específico, do que como hábito fixo dentro do orçamento.

Alternativas ao adiantamento de salário

Para quem prefere não recorrer a esse tipo de benefício, ou já usa esse recurso com frequência, existem outras opções para cobrir uma necessidade antes do pagamento.

  • Reserva de emergência: valor guardado previamente, pensado justamente para cobrir imprevistos sem comprometer o salário do mês seguinte
  • Renegociação de contas: conversar com o credor sobre prazos ou valores costuma evitar juros mais altos por atraso
  • Linhas de crédito com desconto em folha, como o consignado CLT: o desconto automático reduz o risco para a instituição financeira, o que costuma se traduzir em juros mais baixos do que o crédito pessoal comum
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o juro médio do Crédito do Trabalhador, modalidade de consignado CLT oferecida por instituições, como a meutudo, está em torno de 3,2% ao mês, bem abaixo das taxas do crédito sem consignação.

Avaliar essas alternativas antes de recorrer a esse benefício com frequência ajuda a manter o orçamento sob controle sem abrir mão da flexibilidade para quando um imprevisto realmente aparecer.
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