Cotia oferece descarte gratuito de entulho e recicláveis; veja como utilizar o ecoponto

Espaço no Parque São George recebe materiais recicláveis e entulho de pequenas reformas. Veja os limites, os itens aceitos e o que não pode ser descartado

Foto: Prefeitura de Cotia

Quem precisa dar o destino correto a materiais recicláveis ou ao entulho gerado em pequenas reformas já conta com uma alternativa gratuita em Cotia. Em funcionamento desde setembro de 2025, o Ecoponto EcoCotia Limpa, no Parque São George, foi criado para facilitar o descarte adequado de resíduos, contribuir para a preservação ambiental e reduzir os pontos de descarte irregular espalhados pelo município.



O que pode ser descartado



O ecoponto recebe:

Plásticos, como garrafas PET, sacolas e embalagens limpas;

Papéis e papelão, incluindo jornais, revistas e caixas;

Vidros, como garrafas e potes limpos, sem tampa;

Metais, como latas de alumínio, aço e tampinhas;

Entulho proveniente de pequenas reformas.



O que não é aceito



Por questões de segurança e de destinação ambiental adequada, o local não recebe:





Resíduos hospitalares;

Lixo orgânico;

Pilhas, baterias e lâmpadas;

Equipamentos eletroeletrônicos.

De acordo com a Prefeitura, o EcoCotia Limpa faz parte de um projeto que prevê a implantação de novos ecopontos em diferentes regiões da cidade, ampliando as opções para o descarte correto de resíduos e incentivando a reciclagem. De acordo com a Prefeitura, o EcoCotia Limpa faz parte de um projeto que prevê a implantação de novos ecopontos em diferentes regiões da cidade, ampliando as opções para o descarte correto de resíduos e incentivando a reciclagem.



Serviço



EcoCotia Limpa – Ecoponto Parque São George



Endereço: Rua Salma, 581, Parque São George – Granja Viana.



Funcionamento (exceto feriados):Segunda a quinta-feira: das 7h às 17h;

Sexta-feira: das 7h às 16h.

A unidade tem capacidade para receber até sete toneladas de resíduos por dia. Desse total, uma tonelada é destinada aos materiais recicláveis, distribuídos em quatro Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), enquanto outras seis toneladas são reservadas para entulho proveniente de pequenas obras e reformas.Para utilizar o serviço, é preciso respeitar os limites estabelecidos. Cada morador pode descartar gratuitamente até 50 quilos de materiais recicláveis por dia. Já o entulho de construção civil está limitado a 50 quilos por semana por pessoa, mesmo que o volume seja entregue em mais de uma visita durante o mesmo período.