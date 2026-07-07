Cotia oferece descarte gratuito de entulho e recicláveis; veja como utilizar o ecoponto

Espaço no Parque São George recebe materiais recicláveis e entulho de pequenas reformas. Veja os limites, os itens aceitos e o que não pode ser descartado
|Foto: Prefeitura de Cotia
Quem precisa dar o destino correto a materiais recicláveis ou ao entulho gerado em pequenas reformas já conta com uma alternativa gratuita em Cotia. Em funcionamento desde setembro de 2025, o Ecoponto EcoCotia Limpa, no Parque São George, foi criado para facilitar o descarte adequado de resíduos, contribuir para a preservação ambiental e reduzir os pontos de descarte irregular espalhados pelo município.
A unidade tem capacidade para receber até sete toneladas de resíduos por dia. Desse total, uma tonelada é destinada aos materiais recicláveis, distribuídos em quatro Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), enquanto outras seis toneladas são reservadas para entulho proveniente de pequenas obras e reformas.
Para utilizar o serviço, é preciso respeitar os limites estabelecidos. Cada morador pode descartar gratuitamente até 50 quilos de materiais recicláveis por dia. Já o entulho de construção civil está limitado a 50 quilos por semana por pessoa, mesmo que o volume seja entregue em mais de uma visita durante o mesmo período.
O que pode ser descartado
O ecoponto recebe:
- Plásticos, como garrafas PET, sacolas e embalagens limpas;
- Papéis e papelão, incluindo jornais, revistas e caixas;
- Vidros, como garrafas e potes limpos, sem tampa;
- Metais, como latas de alumínio, aço e tampinhas;
- Entulho proveniente de pequenas reformas.
O que não é aceito
Por questões de segurança e de destinação ambiental adequada, o local não recebe:
- Resíduos hospitalares;
- Lixo orgânico;
- Pilhas, baterias e lâmpadas;
- Equipamentos eletroeletrônicos.
De acordo com a Prefeitura, o EcoCotia Limpa faz parte de um projeto que prevê a implantação de novos ecopontos em diferentes regiões da cidade, ampliando as opções para o descarte correto de resíduos e incentivando a reciclagem.
Serviço
EcoCotia Limpa – Ecoponto Parque São George
Endereço: Rua Salma, 581, Parque São George – Granja Viana.
Funcionamento (exceto feriados):Segunda a quinta-feira: das 7h às 17h;
Sexta-feira: das 7h às 16h.