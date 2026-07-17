Com 140 times e 3 mil atletas, Campeonato Municipal de Cotia começa em agosto

Competição promovida pela Prefeitura começa no dia 2 de agosto, reunirá cerca de 3 mil atletas em seis categorias e terá jogos em seis campos espalhados pela cidade

Foto: Juliano Barbosa

A contagem regressiva já começou para o maior campeonato de futebol amador de Cotia. A partir do dia 2 de agosto, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, dará início a mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que reunirá 140 equipes, cerca de 3 mil atletas e tem expectativa de atrair mais de 10 mil pessoas ao longo da competição.



Formato da competição



As partidas seguirão as regras oficiais da CBF e da FIFA, adaptadas ao regulamento do campeonato.



Na 1ª Divisão, as 20 equipes serão divididas em quatro grupos. Os confrontos da primeira fase acontecerão em turno único dentro de cada chave, com classificação dos quatro melhores colocados para as oitavas de final. A partir daí, os duelos serão eliminatórios em jogo único até a decisão, prevista para outubro.



Entre as principais regras estão:

cada equipe poderá inscrever de 16 a 25 atletas, além de até três integrantes da comissão técnica;

as partidas terão 70 minutos, divididos em dois tempos de 35 minutos, com intervalo de 10 minutos;

serão permitidas até sete substituições por equipe, realizadas em três paradas durante o jogo.

O sorteio dos grupos da 1ª e 2ª Divisões e da categoria 50+ está previsto para o dia 28 de julho, em local e horário que ainda serão divulgados pela organização. O sorteio dos grupos da 1ª e 2ª Divisões e da categoria 50+ está previsto para o dia 28 de julho, em local e horário que ainda serão divulgados pela organização.



Premiação



Ao final da competição, serão premiados o time campeão, o vice-campeão, o artilheiro e o goleiro menos vazado. Os atletas das equipes campeã e vice-campeã também receberão medalhas.

Os jogos serão realizados simultaneamente em seis campos da cidade: Atalaia, Beira Rio, Leonor, Estela Maris, Mirizola e Recanto Suave, transformando os finais de semana em um ponto de encontro para atletas, torcedores e famílias, fortalecendo a tradição do futebol de várzea no município.A competição contará com disputas nas categorias 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Divisões, além das categorias 40+ e 50+. Com o encerramento da fase de pré-inscrição das equipes, os clubes agora realizam o cadastro dos atletas na plataforma oficial do campeonato.Segundo a organização, toda a comunicação com os dirigentes será feita pelo aplicativo Joga Fácil e pelo WhatsApp cadastrado pelos clubes. Informações sobre tabelas, locais e horários das partidas serão divulgadas exclusivamente por esses canais.Um dos diferenciais desta edição é que o regulamento foi elaborado de forma participativa. A proposta inicial da Secretaria de Esportes foi discutida com representantes das equipes e ajustada a partir das sugestões apresentadas pelos próprios clubes. Outra novidade é que, neste ano, não haverá rebaixamento em nenhuma das divisões., destaca Jeferson Roberto (Shel), um dos responsáveis pela organização do torneio, ao lado de Michele Borges, Noeli Almeida, Carlos, Sandro, Pino e outros profissionais da Secretaria de Esportes.Para o secretário de Esportes e da Juventude, Ailton Ferreira, o campeonato vai além da disputa pelo título.afirma.