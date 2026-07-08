Cotia Rodeio Fest divulga atrações e inicia venda de ingressos; valor varia de R$ 20 até R$ 380

Evento acontece entre 21 e 29 de agosto.

Foto divulgação





A MP produções anunciou nesta quarta-feira (8) as atrações do Cotia Rodeio Fest 2026. O evento que acontece pelo segundo ano consecutivo na Fazenda Nascimento na Estrada de Caucaia do Alto terá dois finais de semana com grandes artistas do sertanejo.



Confira a programação:



Sexta-feira (21/08) - Nathanzinho Lima e Leonardo



Sábado (22/08) - Zé Neto e Cristiano e Gustabo Mioto



Sexta-feira (28/08) - Simone Mendes e Alok



Sábado (29/08) - Bruno e Marrone e Filho do Piseiro



Diferente de 2025, dessa vez a pista não será gratuito. Os ingressos mais baratos custam R$ 20,00 no setor pista e o mais caro R$ 380,00 Open food e chopp.



Os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui.