Maior maratonista da história visita o CT do SPFC e surpreende a torcida com declaração

Eliud Kipchoge conheceu o CT do Tricolor, recebeu uma camisa oficial e afirmou que agora faz parte da torcida são-paulina

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O São Paulo recebeu, nesta terça-feira (14), uma visita ilustre em seu Centro de Treinamento. Considerado o maior maratonista de todos os tempos, o queniano Eliud Kipchoge conheceu a estrutura do SuperCT, na Barra Funda, encontrou integrantes do departamento de futebol e declarou que passou a torcer pelo Tricolor paulista.



Bicampeão olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020), além de campeão mundial, Kipchoge foi recepcionado pelo ex-lateral Rafinha, atual gerente esportivo do clube. Durante a visita, recebeu uma camisa oficial do São Paulo e gravou uma mensagem especial para os torcedores.



"Quero dizer a todos os 20 milhões de torcedores que agora são 20 milhões mais um, porque eu me juntei ao clube, me juntei como um torcedor. Eu sou um de vocês agora. Desejo todo o melhor para o São Paulo Futebol Clube", afirmou o atleta.



A passagem de Kipchoge pelo Brasil aconteceu por conta da NB 42K Porto Alegre, maratona disputada no último fim de semana e organizada pela New Balance, fornecedora de material esportivo do São Paulo.



A visita também faz parte do projeto Eliud Running World, iniciativa na qual o maratonista participa de pelo menos uma prova em cada continente, promovendo a corrida e incentivando atletas ao redor do mundo.



Aos 41 anos, Kipchoge segue sendo uma referência no esporte mundial. Em 2019, entrou para a história ao se tornar o primeiro homem a completar os 42,195 quilômetros de uma maratona em menos de duas horas, ao registrar o tempo de 1h59min40s, em Viena, na Áustria. Embora o feito não tenha sido homologado como recorde mundial por ter ocorrido em condições especiais, ele é considerado um dos maiores marcos da história do atletismo.