Shopping Granja Vianna inaugura Arena Park Pocket e amplia programação para as férias

Nova atração reúne circuito de aventuras e brincadeiras para crianças e integra a agenda de entretenimento do shopping center.





O Shopping Granja Vianna amplia sua agenda de entretenimento para toda a família com a chegada do Arena Park Pocket, nova atração infantil que estreia nas férias escolares. Voltado para crianças de até 13 anos, o espaço reúne circuito de aventuras, escorregadores, trampolins e outras atividades interativas, oferecendo uma nova opção de lazer para o público infantil. A programação especial do empreendimento administrado pela Alqia ainda inclui recreação, cinema e atividades esportivas.", afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.Instalado na Praça de Eventos, no Piso L1, o Arena Park Pocket oferece um circuito com escorregadores, tobogãs, trampolins, Rolo Maluco e outras atividades para estimular a diversão das crianças. O espaço também conta com uma área dedicada aos menores, equipada com piscina de bolinhas, blocos de espuma, brinquedos e painel de estimulação sensorial. Crianças com menos de quatro anos devem estar acompanhadas por um responsável. A atração é acessível e oferece 50% de desconto para pessoas com deficiência.Além da novidade, o Shopping Granja Vianna reúne outras opções para quem pretende aproveitar as férias escolares. O parque Brincadeira de Criança garante momentos inesquecíveis para a criançada e estimula coordenação motora, socialização e a criatividade. O local oferece acessibilidade e oferece meia-entrada para pessoas com deficiência (PCD) ou com transtorno de espectro autista (TEA).Para todas as idades, o empreendimento disponibiliza o Led Jump, atração exclusiva com pula-pulas coloridos, o Games Station, local de diversão com jogos e brincadeiras e a programação de cinema que inclui Toy Story 5 e a estreia de Minions & Monstros, Moana e Homem Aranha: Um Novo Dia. O Piso L2 disponibiliza também a atração de realidade virtual VR Top, com simuladores de última geração e jogos imersivos para todas as idades. Para completar, a academia Bodytech preparou mais uma edição de sua Colônia de Férias, com atividades físicas e lúdicas de férias para crianças de 4 a 11 anos, entre os dias 21 e 27 de julho.O Shopping Granja Vianna oferece o You Play e o Dream Race Kids, serviços de aluguel de carrinhos para crianças, disponíveis nos pisos L1 e L2. Para completar o passeio, o empreendimento reúne um polo gastronômico com restaurantes como Outback Steakhouse, Coco Bambu, Pecorino e Madero. Arena Park | Shopping Granja ViannaHorário: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20hLocal: Piso L1 | Praça de EventosEndereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 Lageadinho, Cotia – SP