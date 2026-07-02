Câmara de Cotia aprova criação do Dia do Torcedor Santista

Vereadores aprovaram projeto que cria uma data comemorativa para homenagear os santistas que vivem na cidade

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A Câmara Municipal de Cotia aprovou, durante a sessão ordinária de terça-feira (30), o Projeto de Lei nº 62/2026, de autoria do vereador Dr. Silvio Cabral (PT), que institui o Dia do Torcedor Santista no Calendário Oficial de Eventos do município. A celebração será realizada anualmente em 14 de abril, caso a proposta seja sancionada pelo prefeito Welington Formiga.

Segundo o projeto, a criação da data tem como objetivo reconhecer a importância histórica, esportiva e cultural do Santos Futebol Clube, além de homenagear os torcedores santistas que vivem em Cotia. A proposta também busca incentivar ações voltadas ao esporte, à cultura, ao lazer e à cidadania.Na justificativa do projeto, o vereador Dr. Silvio Cabral destaca que o Santos é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e possui grande relevância na história do esporte nacional, tendo revelado atletas que marcaram gerações. O parlamentar também afirma que a iniciativa pretende fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social e estimular atividades esportivas e educativas no município.O texto prevê que a data comemorativa poderá ser marcada por ações promovidas pelo poder público, em parceria com entidades esportivas e organizações da sociedade civil, incluindo eventos, palestras, atividades culturais e iniciativas de incentivo à prática esportiva.Com a aprovação em plenário, o projeto segue para a análise do Poder Executivo. Se for sancionado, o Dia do Torcedor Santista passará a integrar oficialmente o Calendário Oficial de Eventos de Cotia e será celebrado todos os anos no dia 14 de abril.