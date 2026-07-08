Aquário de SP completa 20 anos e destaca bastidores da conservação de espécies ameaçadas

Desafios técnicos marcaram a expansão



Entre os principais desafios enfrentados pela equipe está a construção de um tanque com aproximadamente um milhão de litros de água salgada, desenvolvido longe do litoral em uma época em que o mercado brasileiro ainda não oferecia sistemas de filtragem para aquários de grande porte.



A instituição também precisou criar soluções inéditas para transportar espécies de grande porte. Um dos casos mais emblemáticos foi o do tubarão Pantio, trazido da Argentina em uma caixa especialmente desenvolvida para manter a circulação contínua da água durante o voo, condição essencial para a sobrevivência do animal.



Outra operação de grande complexidade envolveu a chegada de Tapajós, um peixe-boi amazônico com cerca de 330 quilos. Antes do transporte, as equipes realizaram diversos testes para simular o peso do animal e planejar cada etapa da logística, que envolveu transporte aéreo, caminhão equipado e monitoramento constante das condições da água.



Reprodução e pesquisas



Ao longo dos últimos 20 anos, o Aquário de São Paulo acompanhou o nascimento de diversas espécies, como lêmures, suricatos, lontras, equidnas e aranhas.



Entre os episódios considerados mais importantes está o nascimento de Nur, filhote de urso-polar, resultado de anos de planejamento e manejo especializado voltado à reprodução de uma espécie ameaçada.



Outro trabalho de destaque foi a criação artificial de filhotes de lontras, que deu origem a um artigo científico utilizado por profissionais de instituições nacionais e internacionais.



Conservação além dos recintos



O Aquário de São Paulo também ampliou sua atuação em projetos de conservação da biodiversidade por meio de parcerias com instituições de pesquisa e programas ambientais, entre eles o Projeto Meros do Brasil, Instituto Tamanduá, Projeto Ariranhas e Instituto Butantan.



Segundo a veterinária-chefe Laura Reisfeld, o trabalho desenvolvido ultrapassa os limites da instituição e contribui para a produção de conhecimento sobre espécies ameaçadas.



"Quando percebemos que o conhecimento produzido aqui pode ajudar outras instituições e contribuir para a preservação de diferentes espécies, entendemos que nossa missão está sendo cumprida", destaca.



Entre as pesquisas desenvolvidas está o acompanhamento de meros, peixes ameaçados de extinção, permitindo que cientistas observem comportamentos reprodutivos difíceis de registrar na natureza e produzam informações que podem subsidiar futuras estratégias de conservação.





Foto: Divulgação

Educação ambiental



Além do trabalho científico, o Aquário de São Paulo reforça que a educação ambiental permanece como um dos principais pilares da instituição. A proposta é aproximar o público de temas relacionados à preservação da fauna, às mudanças climáticas e à importância da conservação dos habitats naturais.



Ao completar duas décadas de funcionamento, o aquário destaca que, por trás dos tanques e das atrações abertas à visitação, existe um trabalho diário realizado por veterinários, biólogos, oceanógrafos e tratadores, responsável por garantir o bem-estar dos animais e contribuir para a conservação da biodiversidade.