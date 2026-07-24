PAT de Cotia promove seleção para vagas em rede de supermercados

Vagas são para níveis fundamental e médio





O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia, vinculado à Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura, realiza, na próxima quarta-feira (29), um processo seletivo para trabalhadores interessados em vagas de uma rede de supermercados com unidades em Cotia e região.Há oportunidades para operador de caixa, auxiliar de limpeza, balconista, açougueiro, balconista de padaria, balconista de frios, repositor de mercadorias, cozinheiro e separador. Para participar do processo seletivo é necessário ter mais de 18 anos e escolaridade a partir do Ensino Fundamental. Pessoas com mais de 50 anos também podem participar.Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, a ação tem como objetivo aproximar os munícipes de novas oportunidades no mercado de trabalho.O processo seletivo acontecerá das 8h às 15h. O PAT Cotia funciona no Centro Administrativo de Cotia (CAC), localizado na Rua Jorge Caixe, 306, Jardim Nomura.