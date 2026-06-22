Bom Prato de Cotia passa a servir caldos quentes no jantar durante o inverno

Medida começa nesta segunda-feira (22) e busca reforçar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano

Foto: Governo de SP





Os frequentadores da unidade do Bom Prato de Cotia passarão a receber caldos quentes durante o jantar a partir desta segunda-feira (22). A medida faz parte da Operação Inverno do Governo do Estado de São Paulo, que segue até 22 de setembro e tem como objetivo reforçar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social durante os meses de temperaturas mais baixas.

A ação será realizada nas 64 unidades do programa que oferecem jantar em todo o estado. Além das refeições tradicionais, os restaurantes passarão a servir caldos nutritivos como complemento alimentar, contribuindo para o aquecimento corporal e para uma alimentação equilibrada nos dias mais frios.Segundo o governo estadual, a iniciativa busca ampliar o acolhimento oferecido pelo programa durante o inverno. As unidades também permanecem abertas para que os frequentadores possam utilizar os espaços internos, considerados importantes pontos de apoio para a população em períodos de frio intenso.Em 2025, primeiro ano da ação, foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos nas unidades participantes, de acordo com o Estado.Além de Cotia, a medida será adotada em outras cidades da Região Metropolitana, como Carapicuíba, Embu das Artes, Itapevi, Jandira, Osasco e Taboão da Serra, além de municípios do interior, litoral e capital paulista.O Bom Prato é um dos principais programas de segurança alimentar do Estado de São Paulo e oferece refeições a preços populares para pessoas em situação de vulnerabilidade e trabalhadores de baixa renda.