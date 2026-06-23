Corpo é encontrado dentro de veículo no Atalaia, em Cotia

Ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (22) e está sendo investigada pela Delegacia de Cotia como morte suspeita

Foto: G1





Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo na tarde desta segunda-feira (22), na região do Atalaia, em Cotia. O caso mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Civil e da perícia técnica.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a ocorrência foi registrada na Avenida Professor Joaquim Barreto.Segundo a SSP, guardas civis municipais foram acionados para atender a uma denúncia e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida no interior de um automóvel que estava estacionado na via.Após a constatação da ocorrência, equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os trabalhos periciais e a remoção do corpo.Segundo a SSP, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia como morte suspeita. A identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente até a publicação desta reportagem.As circunstâncias da morte ainda serão apuradas pelas autoridades. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e determinar o que levou ao óbito.