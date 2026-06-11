Carro abandonado por criminosos tem ao menos 3 marcas de tiros no vidro dianteiro

Segundo informações preliminares, eles teriam atirado contra agentes da GCM durante a fuga. Quatro foram detidos e um seguia foragido até a publicação desta reportagem

Foto: Jornalista Medina

As marcas de tiros no para-brisa chamam a atenção no veículo roubado abandonado por criminosos durante uma fuga em Cotia. O carro foi deixado pelos suspeitos em um terreno ao lado da Cotipel após uma perseguição que mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (11).Pelas imagens registradas no local, é possível observar ao menos três perfurações no vidro dianteiro do automóvel. Segundo informações preliminares apuradas pelo Cotia e Cia, a ocorrência também teria sido marcada por uma troca de tiros durante a tentativa de fuga dos ocupantes do veículo.De acordo com as informações iniciais, a GCM localizou um carro com registro de roubo ocorrido em São Roque. No veículo estariam cinco homens.Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos teriam iniciado uma fuga pelas ruas da região central da cidade. Durante o acompanhamento, que passou pela Rua 10 de Janeiro, os ocupantes do automóvel teriam efetuado disparos contra a guarnição da Guarda Municipal.Na sequência, os criminosos abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé por um barranco que dá acesso à Rodovia Raposo Tavares.Após buscas na região, quatro suspeitos foram detidos pelas equipes que atuavam na ocorrência. Até a publicação desta reportagem, um dos envolvidos permanecia foragido.