Fuga pela Raposo Tavares termina com três mortos após confronto com a PM

Quadrilha suspeita de assaltar farmácia entrou na contramão durante a perseguição policial e acabou envolvida em uma troca de tiros em Alumínio

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Uma perseguição policial na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) terminou com três suspeitos mortos e um adolescente apreendido na madrugada desta sexta-feira (5), em Alumínio, no interior de São Paulo. O grupo é suspeito de ter participado de um assalto a uma farmácia em Sorocaba.









Segundo a Polícia Militar, quatro homens invadiram o estabelecimento localizado na Avenida General Carneiro e fugiram levando dinheiro, medicamentos de alto custo e canetas emagrecedoras. Após o crime, os suspeitos seguiram pela Raposo Tavares em direção à capital paulista.O veículo utilizado pela quadrilha foi localizado por equipes da PM, dando início a uma perseguição que se estendeu por vários quilômetros da rodovia. Durante a fuga, os ocupantes chegaram a trafegar pela contramão, colocando em risco outros motoristas.Já na altura do km 75, em Alumínio, o motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo. De acordo com a polícia, após a colisão, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes, iniciando uma troca de tiros.Três dos quatro ocupantes do carro foram baleados durante o confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Nenhum policial ficou ferido na ação.Uma quarta pessoa, apontada como integrante do grupo, foi detida. Segundo informações da polícia, trata-se de um adolescente de 16 anos, que foi encaminhado à delegacia para as providências legais.No interior do veículo, os policiais encontraram parte dos produtos roubados da farmácia, além de dinheiro levado durante a ação criminosa. Todo o material foi apreendido e passou por perícia.Os corpos dos suspeitos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Um deles foi identificado como um jovem de 21 anos. A polícia também investiga a procedência do carro utilizado na fuga e apura se o veículo possui registro de roubo ou furto.A ocorrência foi registrada na Delegacia de Mairinque, município vizinho a Alumínio, onde as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.