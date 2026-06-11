Tarifa zero aos domingos começa neste fim de semana em Cotia

Neto Rossi

Programa permitirá viagens sem cobrança em todas as linhas municipais, sem necessidade de cadastro ou cartão específico

Foto: Prefeitura de Cotia 

A população de Cotia poderá utilizar gratuitamente o transporte público municipal aos domingos a partir do dia 14 de junho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pelo prefeito Welington Formiga.

A iniciativa, denominada Tarifa Zero Inclusiva, garante gratuidade em todas as linhas municipais aos domingos. De acordo com a Prefeitura, não será necessário realizar cadastro prévio nem emitir cartão específico para utilizar o benefício.

Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo ampliar o acesso da população a atividades de lazer, cultura, convivência social e religiosas, além de facilitar os deslocamentos entre diferentes regiões da cidade.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que a proposta busca ampliar a mobilidade dos moradores aos fins de semana.


A Prefeitura informou que a implantação da gratuidade foi viabilizada após a revisão de contratos realizada pela administração municipal ao longo do último ano, o que teria permitido a destinação de recursos para custear o programa.

Ainda durante o anúncio, o prefeito também afirmou que o município pretende realizar uma nova licitação para o transporte público em 2027. A proposta é modernizar o sistema, ampliar a oferta de linhas e promover melhorias no atendimento aos usuários.

A Tarifa Zero Inclusiva será válida exclusivamente para as linhas municipais de Cotia e passará a vigorar a partir do próximo domingo, dia 14 de junho.
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