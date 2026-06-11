Tarifa zero aos domingos começa neste fim de semana em Cotia

Programa permitirá viagens sem cobrança em todas as linhas municipais, sem necessidade de cadastro ou cartão específico

Foto: Prefeitura de Cotia

A população de Cotia poderá utilizar gratuitamente o transporte público municipal aos domingos a partir do dia 14 de junho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pelo prefeito Welington Formiga.



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A Prefeitura informou que a implantação da gratuidade foi viabilizada após a revisão de contratos realizada pela administração municipal ao longo do último ano, o que teria permitido a destinação de recursos para custear o programa.



Ainda durante o anúncio, o prefeito também afirmou que o município pretende realizar uma nova licitação para o transporte público em 2027. A proposta é modernizar o sistema, ampliar a oferta de linhas e promover melhorias no atendimento aos usuários.



A Tarifa Zero Inclusiva será válida exclusivamente para as linhas municipais de Cotia e passará a vigorar a partir do próximo domingo, dia 14 de junho. A Prefeitura informou que a implantação da gratuidade foi viabilizada após a revisão de contratos realizada pela administração municipal ao longo do último ano, o que teria permitido a destinação de recursos para custear o programa.Ainda durante o anúncio, o prefeito também afirmou que o município pretende realizar uma nova licitação para o transporte público em 2027. A proposta é modernizar o sistema, ampliar a oferta de linhas e promover melhorias no atendimento aos usuários.A Tarifa Zero Inclusiva será válida exclusivamente para as linhas municipais de Cotia e passará a vigorar a partir do próximo domingo, dia 14 de junho.

A iniciativa, denominada Tarifa Zero Inclusiva, garante gratuidade em todas as linhas municipais aos domingos. De acordo com a Prefeitura, não será necessário realizar cadastro prévio nem emitir cartão específico para utilizar o benefício.Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo ampliar o acesso da população a atividades de lazer, cultura, convivência social e religiosas, além de facilitar os deslocamentos entre diferentes regiões da cidade.Durante o anúncio, o prefeito destacou que a proposta busca ampliar a mobilidade dos moradores aos fins de semana.