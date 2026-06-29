Vídeo mostra multidão cantando "Negro Drama" durante show de Edi Rock em Itapevi

Show integrou a programação do Circuito Hip Hop Cidades, evento gratuito que reuniu milhares de pessoas ao longo deste domingo (28)

Imagens: Redes sociais





Um vídeo gravado durante o show de Edi Rock, integrante dos Racionais MC's, emocionou o público que participou da abertura do Circuito Hip Hop Cidades, realizada neste domingo (28), na Arena Hexa, no Parque da Cidade, em Itapevi.



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A Arena Hexa também recebeu batalhas de rima, oficinas culturais, intervenções de grafite e outras atividades ligadas aos quatro elementos da cultura hip hop, reforçando o caráter artístico, social e educativo do evento.



Realizado pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com a Associação C.W. Pequeno Big Cultural e o Governo Federal, o Circuito Hip Hop Cidades tem como proposta fortalecer a cultura urbana, incentivar a inclusão social e ampliar o acesso da população a manifestações artísticas que nasceram nas periferias e hoje fazem parte da identidade cultural brasileira.



A Arena Hexa também recebeu batalhas de rima, oficinas culturais, intervenções de grafite e outras atividades ligadas aos quatro elementos da cultura hip hop, reforçando o caráter artístico, social e educativo do evento.Realizado pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com a Associação C.W. Pequeno Big Cultural e o Governo Federal, o Circuito Hip Hop Cidades tem como proposta fortalecer a cultura urbana, incentivar a inclusão social e ampliar o acesso da população a manifestações artísticas que nasceram nas periferias e hoje fazem parte da identidade cultural brasileira.

As imagens mostram centenas de pessoas cantando em coro "Negro Drama", um dos maiores clássicos do rap nacional. Com os braços erguidos e celulares iluminando a plateia, o público acompanha praticamente toda a música, transformando o momento em um dos pontos altos da apresentação do artista.O show integrou a programação da abertura do Circuito Hip Hop Cidades, evento gratuito que reuniu milhares de pessoas ao longo do dia em Itapevi. Além de Edi Rock, a programação contou com apresentações de Eduardo Taddeo, Derek, Função RHK, DBS e Karol Kolombiana, além da participação de artistas da cidade e da região.