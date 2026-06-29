Rumo ao hexa: Cotia terá telão para Brasil x Japão nesta segunda-feira

Torcedores poderão acompanhar juntos a partida decisiva da Seleção Brasileira, que busca vaga nas oitavas de final do Mundial

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A torcida brasileira terá um ponto de encontro em Cotia para acompanhar mais um desafio da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (29), a Prefeitura instala novamente o telão na Praça da Matriz para transmitir o confronto entre Brasil e Japão, válido pela fase de 16 avos de final do torneio.



A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final da competição.



Depois de avançar à fase eliminatória, a Seleção Brasileira volta a campo em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato. A expectativa é de que dezenas de torcedores acompanhem a transmissão na Praça da Matriz, que mais uma vez será palco da torcida cotiana durante o Mundial.



A iniciativa busca reunir moradores e famílias para assistir ao jogo em um ambiente de confraternização, permitindo que a torcida viva coletivamente a emoção da Copa do Mundo. A proposta é transformar a Praça da Matriz em um espaço de encontro para compartilhar a expectativa, a vibração e a esperança de ver o Brasil seguir firme na luta pelo sexto título mundial.