Vídeo mostra casas tomadas pela água após chuvas em Cotia

Segundo moradores, água invade as casas mesmo durante chuvas de baixa intensidade; Prefeitura foi procurada para comentar o caso

Imagens cedidas ao Cotia e Cia

Moradores do Jardim Sandra, em Cotia, estão cobrando providências do poder público para solucionar problemas de alagamento que, segundo eles, afetam diversas residências da região, especialmente nas ruas Figueirense e XV de Piracicaba.



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A preocupação aumenta diante da possibilidade de novos eventos climáticos mais intensos nos próximos meses. Os moradores afirmam temer que a situação se agrave e pedem medidas preventivas para evitar prejuízos ainda maiores.



"Não estamos pedindo favores. Estamos pedindo o direito básico à segurança, infraestrutura e dignidade", diz um trecho da manifestação encaminhada pelos moradores.



OUTRO LADO



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que uma equipe técnica esteve no local na manhã desta quinta-feira (25), antes mesmo do contato feito pelo portal.



Segundo a administração municipal, uma nova vistoria será realizada na próxima semana nas ruas Figueirense e XV de Piracicaba para identificar as causas dos alagamentos relatados pelos moradores.



A Prefeitura informou ainda que, após a avaliação técnica, serão definidas as intervenções necessárias para minimizar os problemas registrados durante os períodos de chuva. A preocupação aumenta diante da possibilidade de novos eventos climáticos mais intensos nos próximos meses. Os moradores afirmam temer que a situação se agrave e pedem medidas preventivas para evitar prejuízos ainda maiores., diz um trecho da manifestação encaminhada pelos moradores.Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cotia informou, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que uma equipe técnica esteve no local na manhã desta quinta-feira (25), antes mesmo do contato feito pelo portal.Segundo a administração municipal, uma nova vistoria será realizada na próxima semana nas ruas Figueirense e XV de Piracicaba para identificar as causas dos alagamentos relatados pelos moradores.A Prefeitura informou ainda que, após a avaliação técnica, serão definidas as intervenções necessárias para minimizar os problemas registrados durante os períodos de chuva.

De acordo com os relatos e vídeos encaminhados ao Cotia e Cia, mesmo chuvas de baixa intensidade são suficientes para provocar o acúmulo de água nas vias e a invasão de imóveis.Os moradores afirmam que a situação tem causado prejuízos frequentes, com perdas de móveis, danos materiais e preocupação constante a cada nova previsão de chuva.Segundo a comunidade, o problema estaria relacionado à infraestrutura de drenagem existente no bairro. Os moradores apontam a falta de bocas de lobo em quantidade suficiente e o desnivelamento das ruas como fatores que favorecem o escoamento da água diretamente para dentro das residências.Vídeos enviados à reportagem (veja abaixo) mostram o acúmulo de água nas vias e os transtornos enfrentados pelos moradores durante os períodos de chuva.