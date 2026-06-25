Governo de SP anuncia R$ 48,8 milhões para obras e melhorias em escolas de Cotia e região

Pacote prevê reformas, ampliação de salas de aula, manutenção de estruturas e aquisição de equipamentos para unidades de ensino da Grande SP

Foto: Agência Brasil





Cotia e outros municípios da região serão contemplados com investimentos do Governo de São Paulo voltados à melhoria da infraestrutura escolar. O anúncio será feito nesta quinta-feira (25) pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário-executivo da Educação, Vinicius Neiva, durante mais uma etapa da Caravana 3D.

Ao todo, serão destinados R$ 48,8 milhões para ações nas redes estadual e municipal de ensino da Região Metropolitana. Desse total, R$ 47,4 milhões serão aplicados em obras de infraestrutura em 46 unidades escolares estaduais distribuídas por 17 municípios, entre eles Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Osasco e Taboão da Serra.As intervenções previstas incluem ampliação de salas de aula, reformas de coberturas, quadras esportivas, cozinhas, banheiros e muros, além de manutenção das redes elétrica e hidráulica, manejo arbóreo e pintura geral das unidades.Além da rede estadual, parte dos recursos será destinada às prefeituras. O governo estadual anunciou R$ 1,4 milhão para investimentos nas redes municipais de Itapevi, Carapicuíba e Pirapora do Bom Jesus. Os recursos serão utilizados na aquisição de equipamentos de climatização, tecnologia e comunicação.Desde janeiro de 2023, a Região Metropolitana já recebeu R$ 598,2 milhões em investimentos para a execução de 1.246 obras de infraestrutura escolar. Segundo o governo estadual, 688 prédios escolares localizados em 37 municípios foram contemplados com melhorias nesse período.Em todo o Estado de São Paulo, o balanço da Secretaria da Educação aponta a conclusão de 7.246 obras entre janeiro de 2023 e abril de 2026, com investimento superior a R$ 3,4 bilhões. As intervenções incluem reformas de salas de aula, quadras esportivas, cozinhas, refeitórios, melhorias de acessibilidade, recuperação de fachadas e telhados, além da implantação de sistemas de climatização.A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo do Estado que percorre diferentes regiões paulistas para anunciar investimentos e ações nas áreas de educação, saúde, habitação, infraestrutura e segurança pública. O programa tem como objetivo fortalecer o diálogo entre o Estado e os municípios, promovendo entregas alinhadas às demandas locais.