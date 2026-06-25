Especialista internacional ministra curso sobre anestesia de animais selvagens no Animália Park

Curso voltado a médicos-veterinários e estudantes de Medicina Veterinária reúne atividades teóricas e práticas ministradas por especialista reconhecido internacionalmente

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O Animália Park está sediando, até esta sexta-feira, 26 de junho, o Workshop em Anestesia de Animais Selvagens, formação voltada a médicos-veterinários e estudantes de Medicina Veterinária interessados em ampliar seus conhecimentos sobre procedimentos anestésicos aplicados à fauna silvestre.

O curso é conduzido pelo médico-veterinário Dr. Aleksandr Semjonov, profissional com atuação internacional na área de anestesiologia veterinária. Durante cinco dias, os participantes têm acesso a conteúdos teóricos e atividades práticas relacionadas aos desafios e particularidades da anestesia em diferentes espécies de animais selvagens.A programação aborda aspectos técnicos e científicos da anestesia aplicada à fauna, destacando as diferenças anatômicas, fisiológicas e comportamentais entre as espécies. Essas características exigem protocolos específicos e acompanhamento adequado durante exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos.Segundo os organizadores, a iniciativa busca contribuir para a atualização profissional e o aprimoramento técnico de médicos-veterinários e futuros profissionais da área, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre o manejo clínico de animais silvestres.Além de auxiliar na realização segura de procedimentos veterinários, a anestesia adequada desempenha papel importante no bem-estar animal e na qualidade da assistência prestada às diferentes espécies atendidas em instituições dedicadas à conservação e ao cuidado da fauna.