Vereadores de Cotia aprovam proposta para incluir seus nomes em placas de obras públicas

Texto ainda precisa ser votado em segundo turno

Foto: Câmara de Cotia





proposta de emenda à Lei Orgânica que prevê a inclusão dos nomes dos vereadores da legislatura vigente nas placas de inauguração de obras públicas realizadas pelo município. A Câmara Municipal de Cotia aprovou em primeiro turno, durante a sessão desta semana, umaque prevê a inclusão dos nomes dos vereadores da legislatura vigente nas placas de inauguração de obras públicas realizadas pelo município.

A proposta acrescenta dois parágrafos ao artigo 99 da Lei Orgânica Municipal e determina que obras de construção, reforma ou ampliação executadas pela Prefeitura passem a exibir os nomes de todos os vereadores em exercício no período da inauguração.De acordo com o texto aprovado, os nomes deverão aparecer em ordem alfabética e sem qualquer destaque individual, com o objetivo deA proposta foi apresentada pelo vereador Almir Rodrigues e recebeu a assinatura dos demais integrantes do Legislativo municipal. Na justificativa, os autores afirmam que a medida busca reconhecer a atuação institucional da Câmara Municipal eSegundo o texto, a iniciativa tem como objetivoA proposta altera justamente um artigo da Lei Orgânica que trata da publicidade dos atos da administração pública. Atualmente, a legislação municipal proíbe a utilização de elementos que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.Os defensores da emenda sustentam que a inclusão dos nomes de todos os vereadores, sem distinções e em ordem alfabética, não configura promoção individual, mas simPor outro lado, propostas desse tipo costumam gerar debate entre especialistas em administração pública e parte da população, especialmente por envolver a exposição dos nomes de agentes políticos em obras financiadas com recursos públicos.Por se tratar de uma alteração na Lei Orgânica do Município, a proposta ainda precisa passar por uma segunda votação em plenário antes de ser definitivamente aprovada.Caso receba novo aval dos vereadores, a emenda será incorporada à Lei Orgânica de Cotia e passará a valer para futuras placas de inauguração de obras públicas realizadas pela administração municipal.A proposta foi incluída em regime de urgência na Ordem do Dia da sessão e recebeu parecer favorável para prosseguimento.