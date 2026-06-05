Fusca Clube promove seu 7º encontro anual de carros antigos neste domingo (7)

Exposição acontece a partir das 8h; evento ainda contará com praça de alimentação e espaço kids



O grupo Fusca Clube vai realizar mais uma edição da exposição de carros antigos em Cotia neste domingo (7) a partir das 8h.



O encontro, que chega a sua 7ª edição, vai acontecer a partir das 8h, no Polo 40, na divisa entre Cotia e Vargem Grande Paulista. A entrada é 2 kilos de alimentos ou R$ 20,00



Além da exposição, o evento contará com praça de alimentação, mercado de variedades com peças para carros antigos, roupas, bonés, miniaturas e um espaço de lazer para as crianças.

