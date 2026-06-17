Vereador Alexandre Frota é homenageado com o Título de Cidadão Cotiano

Honraria foi entregue durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (16) e reconhece os serviços prestados à cultura, à sociedade e à cidade
|Foto: Câmara de Cotia
O vereador Alexandre Frota recebeu o Título de Cidadão Cotiano durante a 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cotia, realizada nesta terça-feira (16). A homenagem foi concedida por meio de Decreto Legislativo de autoria do vereador Peka Santos e aprovada pelo Legislativo municipal.
A honraria reconhece "os relevantes serviços prestados por Frota à música, à cultura e à sociedade brasileira", além de sua atuação no município de Cotia, onde reside há mais de duas décadas.
De acordo com a justificativa do projeto, Alexandre Frota de Andrade nasceu no Rio de Janeiro e construiu uma carreira artística de destaque no cenário nacional. Ator, diretor e produtor, participou de novelas, minisséries, peças teatrais e produções cinematográficas, atuando em emissoras como Globo, SBT e Record.
Em 2001, mudou-se para Cotia, cidade onde passou a desenvolver sua vida pessoal e profissional. Ao longo dos anos, também ingressou na vida pública, tendo exercido o cargo de deputado federal e, atualmente, atuando como vereador no município.
Segundo o texto que fundamentou a homenagem, Frota tem participação em iniciativas voltadas às áreas social, de saúde, segurança e educação. Entre as ações destacadas está a proposta de criação da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara Municipal.
Durante a cerimônia de entrega do título, o vereador Peka Santos destacou a importância de reconhecer pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade.
“Reconhecer quem trabalha por Cotia é valorizar a nossa cidade e o nosso povo”, afirmou o parlamentar.
Ao receber a honraria, Alexandre Frota agradeceu o reconhecimento e ressaltou sua ligação com o município.
“Receber o Título de Cidadão Cotiano é uma honra que levarei para toda a vida no coração”, declarou.
Peka Santos também destacou que o título simboliza o vínculo permanente entre o homenageado e a cidade.
“Essa homenagem representa o reconhecimento pelos serviços prestados e pelo compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade. Receber o título de cidadão é ter sua história ligada para sempre ao município e ao povo cotiano”, afirmou.