Vereador Alexandre Frota é homenageado com o Título de Cidadão Cotiano

Honraria foi entregue durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (16) e reconhece os serviços prestados à cultura, à sociedade e à cidade

Foto: Câmara de Cotia

O vereador Alexandre Frota recebeu o Título de Cidadão Cotiano durante a 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cotia, realizada nesta terça-feira (16). A homenagem foi concedida por meio de Decreto Legislativo de autoria do vereador Peka Santos e aprovada pelo Legislativo municipal.

A honraria reconhece, além de sua atuação no município de Cotia, onde reside há mais de duas décadas.De acordo com a justificativa do projeto, Alexandre Frota de Andrade nasceu no Rio de Janeiro e construiu uma carreira artística de destaque no cenário nacional. Ator, diretor e produtor, participou de novelas, minisséries, peças teatrais e produções cinematográficas, atuando em emissoras como Globo, SBT e Record.Em 2001, mudou-se para Cotia, cidade onde passou a desenvolver sua vida pessoal e profissional. Ao longo dos anos, também ingressou na vida pública, tendo exercido o cargo de deputado federal e, atualmente, atuando como vereador no município.Segundo o texto que fundamentou a homenagem, Frota tem participação em iniciativas voltadas às áreas social, de saúde, segurança e educação. Entre as ações destacadas está a proposta de criação da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara Municipal.Durante a cerimônia de entrega do título, o vereador Peka Santos destacou a importância de reconhecer pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade., afirmou o parlamentar.Ao receber a honraria, Alexandre Frota agradeceu o reconhecimento e ressaltou sua ligação com o município., declarou.Peka Santos também destacou que o título simboliza o vínculo permanente entre o homenageado e a cidade., afirmou.